(Görüntülü Haber) Bakan Fakıbaba çay taban fiyatını değerlendirdi: Üreticiye ne versek azdır

Aytekin KALENDER- Bayram Ali SARI/RİZE, (DHA)- GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, dün Başbakan Binali Yıldırım’ın, 2,32 lira taban fiyat ve 13 kuruş destekleme primi ile kilo başına toplam 2,45 lira olarak açıkladığı yaş çay taban fiyatını değerlendirdi. Bakan Fabıkaba, \"Üreticiye ne versek azdır “dedi.



Rize\'de, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü\'nde, 2018 yılı yaş çay kampanya dönemi açılışı için düzenlenen törene katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Genel Müdürlük binasına gelişleri sırasında çiçeklerle karşılandı. Turkuaz halıda yürüyen Fakıbaba ve Bak, kuyruğa giren bürokratların tek tek ellerini sıktı.



Törende konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü ve Süper Lig\'e yükselen Çaykur Rizespor’u kutladı, “Darısı Şanlıurfa’nın başına” dedi.



Başbakan Binali Yıldırım’ın dün yaş çay taban fiyatınında karar sürecini anlatan Bakan Fakıbaba, şöyle konuştu:



“Sayın bakan ve milletvekilleri bir bombardımana tuttular, biz de fiyatı 2.40’a çektik. Ardından Cumhurbaşkanımıza fiyatı açıklamaya gittim. Bana ‘bu ÜFE nedir?’ dedi. Ben de ‘15,8’ dedim. \'Bana kaça gelir?’ diye sordu. Ben de ‘2,44’e gelir’ dedim. O da ‘fiyat 2,44 olsun’ dedi. Ardından Sayın Başbakanımızla beraberdim ve ‘2,44 kararı aldık’ dedim. Kendisi \'2,45 yap\' dedi ve fiyat bu oldu. Benim üreticime ne versek azdır. Allah hepinizden razı olsun. Biz halkın hizmetkarlarıyız. Ak Parti bakan ve milletvekilleri olarak size hizmet etmekten büyük gurur duyuyoruz. Sizler her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz. Üretici, esnaf, sanayici ve tüketici bir denge içerisinde olması lazım. Üçü de olmazsa olmaz. Bu tarımda, hububatta, hayvancılıkta böyle. Bir denge içerisinde \'ürettim, kazandım\' diyebileceği bir denge içerisinde gayret ediyoruz.\"



‘KİŞİ BAŞI ÇAY TARIM ALANLARI GENİŞLETİLMELİ’



Türkiye\'de çay bahçelerinin ortalama 2 ile 2,3 dönüm arasında değiştiğini vurgulayan Fakıbaba, konuşmasına şöyle devam etti:



\"Dünya artık 5 bin dönümden aşağı tarım yapmıyor. Çayın esas anavatanı Rize. Bunun yanında Trabzon, Artvin ve diğer şehirlerimiz de var. Bunu elimizden geldiği kadar Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ederiz. Mutlaka ve mutlaka sözleşmeli bir şekilde bu alanları büyüterek, büyüttüğümüzde de destek vererek, 100 dönümden aşağı olmamak kaydıyla emin olun, buna destek verilip özel sektör veya ÇAYKUR eliyle işletilmiş olsa inanıyorum ki çok daha büyük bir mesafe kat ederiz.\"



‘250 KÖY PROJERSİ BAŞLATTIK’



Türkiye\'de 250 köy projesi başlattıklarını ve bunu hızlı bir şekilde devam ettirdiklerini belirten Bakan Fakıbaba, \"Bunu tarımın diğer birimlerinde de yapmak zorundayız. Bunu TMO, Tarım Kredi ile yapıyoruz. Köy ne üretiyor? Mercimek üretiyor. Kaç kişi üretiyor? 100 kişi üretiyor. Biz alım garantisi veriyoruz. Girdileri biz koyacağız. Girdilerin maliyetini ucuzlatacağız. Çıktıların alım garantisini veriyoruz. Daha pahalıya alacağız. TMO, TİGEM, Tarım Kredi ile yapıyoruz. Daha az gider ile daha çok çıktı elde ediyoruz\" dedi.



‘RİZE’DE BİR ÇAY İÇTİM, LEZZETİ DÜNYANIN BAŞKA YERİNDE YOK’



Çayda da benzer uygulamanın yapılması gerektiğini vurgulayan Fakıbaba, “Rize\'de bir çay içtim, bunun lezzeti dünyanın başka bir yerinde yok. Bunu korumak zorundayız. Böyle gidecek olursak, korkarım çayın lezzetini kaybedebiliriz. Mutlaka ve mutlaka sözleşmeli aile işletmeciliği olayına geçmemiz lazım ve alanları büyütmemiz lazım. Bizim amacımız üzüm yemek, bağcı dövmek değil. Rize\'nin çayı yıllarca devam edecek ve üretici kardeşlerimiz paralarını daha fazla kazanacak. Türk halkı da damak tadına uygun çaylarını içmeye devam edecek. Bu bağlamda çok çalışmamız gerektiğine ve bu kardeşinize hak vereceğinize yürekten inanıyorum\" diye konuştu.



‘FINDIK VE ÇAYDA ARAZİ BİRLEŞTİRİLMESİ YAPILMALI’



Arazi birleştirme çalışmalarının fındıkta da yapılması gerektiğini vurgulayan Bakan Fakıbaba, “Fındık tarlalarının yüzde 72\'si 5 dönümün altında. Sahibi \'Bunun hepsi kar olsa ben kazanamıyorum\' diyerek bakmıyor. Bakmadığı zaman kalite düşüyor. Oysa fındık ve çay bizim stratejik ürünümüz. Olmazsa olmazımız. Şeker olmazsa olmayabilir, ama çay önemli arkadaşlar. Ben çayı yıllardan beri şekersiz içiyorum, ama çaysız yaşayamam. Eskiden beri Urfalı olarak bizde derlerdi \'Kaçak çay mı? Zaten kaçak çay vardı. İyi müşteriyim. Eskiden \'Kaçak çay mı, Türk çayı mı?\' Şimdi Rize çayı diyorum. Bunu korumak önemli. Sizler çok daha fazlasını hak ediyorsunuz. Türk çayımızla, Rize çayı ile gurur duyuyoruz. Benim sizlerden istirhamım 2 dekar tarla ile çayın yapılması çok zor. Bize inanmanızı, güvenmenizi istiyorum. Biz eğer 100 dönümü alıp sahiplerine desek ki; \'Bunları alıp bakımını yaptırıyoruz, budamasını yaptırıyoruz. Eskiyen bitkileri yenisi ile değiştiriyoruz. Sizin para kazanmanızı sağlayacağız\' garantisini verip desteği almış olsak, emin olsun Rize çayı çok farklı olacaktır.\"



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yeni çay taban fiyatının üreticilere hayırlı olmasını diledi.

