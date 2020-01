(Görüntülü Haber) Bakan Fakıbaba: Bizim fakir fukaramız da et yiyecek

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, \"Bizim fakir fukaramız da et yiyecek. En tabii hakkı. 50 liraya eti hakikaten fakir fukara yiyemiyor. Bunu düşünmemiz lazım. Bunu yaparken de biz üreticiye saygı duyuyoruz. Onun da kazanması gerektiğine inanıyoruz. Bu dengeleri gözeteceğiz inşallah\" dedi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Yozgat’ta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazeteci, Bakan Fakıbaba\'ya, \"Geçtiğimiz hafta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan\'ın Yozgat\'a bir ziyareti vardı. O ziyarette STK temsilcileri ile bir araya geldi. Orada et üreticilerinin sıkıntılarını ve dertlerini dinledi. Onların şöyle bir talebi vardı; \'Kesimimiz azaldı, sonumuzun nereye gittiğini bilemiyoruz. Bizim kaygılarımız giderilecek mi?\' Buna yanıtınız ne olacak?\" diye sordu. Bakan Fakıbaba soruya şu yanıtı verdi: \"Kaygılarının neler olduğunu tam bilemiyorum ama geldiğim günden beri ben hep şunu söylüyorum: Hem üreticinin hem aradaki sanayinin, esnafın hem de son taraf olan tüketicinin hep yanında ve dengede olacağız. Piyasada regülasyon görevi yapacağız. Mesela en basitinden söyleyeyim; Biz normal üreticiye 3 dolar 95 sente vermiş olduğumuz besilik hayvanı daha ucuza aldık diye 3 dolar 70 sente veriyoruz. Bizim amacımız gerçekten üreticinin mutlu olması. Üretimimizi koruyacağız, bir taraftan sanayiciyi de koruyacağız. Ama et yeme hakkı olan 80 milyon insanın da bizde vebali var, onu da koruyacağız.\" Herkesin fedakârlık yapması gerektiğini ve bu şekilde dengeli bir kazancın elde edilebileceğini belirten Fakıbaba, \"Bu hem dinimiz için hem ülkemiz için hem geleceğimiz için çok önemli. Bakın dört tarafımız düşmanla çevrili ve mücadele veriyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, her yerde mücadele veriyoruz. Yani bizim fakir fukaramız da et yiyecek. En tabii hakkı. 50 lira bir eti hakikatten fakir fukara yiyemiyor. Bunu düşünmemiz lazım. Bunu yaparken de biz üreticiye saygı duyuyoruz. Onun da kazanması gerektiğine inanıyoruz ve bu dengeleri gözeteceğiz inşallah.\" Bakan Fakıbaba, Yozgat Valiliğini ziyaret ettikten sonra, Kadışehri Kabalı Köyü\'ne geçti.