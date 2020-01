(Görüntülü Haber) Bakan Eroğlu'nun esprileri akademisyenleri sık sık güldürdü (Yeniden)

İhsan YALÇIN / İSTANBUL, (DHA) ORMAN ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi\'nin Akademik Yıl Açılış Töreni\'nde konuştu. Bakan Eroğlu\'nun kürsüde peş peşe yaptığı esprileri salondakileri güldürdü ve alkış aldı. Orman ve Şu İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi\'nin (İTÜ) 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Törenine katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'yla başlayan program İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Müziği Sanatçılarının konseriyle devam etti. Konserin ardından Bakan Veysel Eroğlu, \"Dünyada Bilime Yön Veren 100 Türk\" arasında yer alan İTÜ öğretim üyelerine plaket verdi. \"İLK\"LERİN VE \"EN\" LERİN OKULU BURASI Törende konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, \"Teknik Üniversite uzun serüveni olan Türkiye\'deki en kadim kurumu. Geleneğinden besleniyor; ama kendini yenilemek, değiştirmek, arayış içinde olmak zorunda. \'İlk\' lerin ve \'en\' lerin okulu burası. \'İlk\'ler ve \'en\'ler hep buralardan çıkma. Aslında derdimiz bu birikimi yarınlara taşımak\" dedi. \"HÜKÜMET OLARAK ÜNİVERSİTEMİZE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ\" Daha sonra kürsüye çıkan ve 2017-2018 öğretim yılının başarılarla geçmesi dileğinde bulunan Bakan Eroğlu, \"Hükümet olarak üniversitemize her türlü desteği vereceğiz. Çünkü gelecek nesilleri iyi bir şekilde hazırlamak gerekiyor. Dünyada bir rekabet var. Bu nedenle Teknik Üniversitemizin öncü olması lazım. Bakın şu anda Milli Eğitim\'e ayrılan pay en yüksek pay. Bütün kurumları geçti. Eğitim fevkalade önemli. Gelecek nesiller çok iyi şekilde yetiştirmemiz lazım; çünkü dünyada bir yarış var. Türkiye\'nin önünü kesmek, yok etmek için plan proje uygulanıyor. Karlofça\'dan bu yana bu devam ediyor. Bu coğrafyada ayakta kalmanın yegane yolu güçlü olmaktan geçiyor. Dolayısıyla güçlü olmak için ekonomisi, bilimi, teknolojisiyle her şeyiyle güçlü olmamız lazım. Bizim milletin yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Yeter ki milletimize heyecan verelim, önünü açalım. İstanbul Tenik Üniversitesi\'nin bir Başbakanı 6 tane Bakanı olması da büyük bir şans. Bu şansı iyi değerlendirmeniz lazım. Sizin gidip bir takım projeleri imkanları seferber etmeniz lazım. Kapılar açık\" dedi. ESPRİ ÜSTÜNE ESPRİ Bakan Eroğlu konuşması ve plaket takdimi sırasında esprileri birbiri ardına sıraladı. Eroğlu\'nun, Rektör Mehmet Karaca\'ya dönerek, \"Sabahları mutlaka bir tatlı kaşığı bal ve çörek otu yerim. Hocam keşke siz de daha önce yeseydiniz. Ben saçları ona borçluyum\" sözü salondakileri kahkahaya boğdu. Eroğlu\'nun anlattığı Japon firması yetkilileriyla aralarında geçen komik diyalog da alkış aldı. Bakan Veysel Eroğlu\'nun diğer esprileri de töreni izleyen akademisyenleri sık sık güldürdü.