(Görüntülü Haber) Bakan Eroğlu:İçme ve kullanma suyuyla ilgili sıkıntı yok (3)

BAKAN EROĞLU: ULUDAĞ İÇİN BÜYÜK DÜŞÜNÜYORUZ



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Yalova\'daki programını tamamladıktan sonra Bursa\'ya geçti. Bakan Eroğlu, ilk olarak Bursa Valisi İzzettin Küçük\'ü ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Eroğlu, \"Bursa\'da staj yaptığım için Cumhurbaşkanımız 2003 yılında \'Veysel hoca İstanbul\'da iş bitti doğru DSİ\'ye geliyorsun, Türkiye\'nin su meselesini halledeceksin\' dedi. Bursa\'ya baktığım zaman doğru dürüst bir yatırım yoktu. Birisi arıyor düğün yapacakmış, tesisten yer istiyor. Ben de kızdım DSİ\'nin ismini değiştireceğim, DSİ Sosyal Tesisler Müdürlüğü koyacağım dedim. Yani tamamen sosyal tesis olmuş, yatırım yok\" dedi.



Uludağ\'da kaçak yapıları yıktıklarını ifade eden Bakan Eroğlu, \"Uludağ\'da çok muazzam değişiklik yapıldı. Uludağ\'da adam küçük kulübe için izin almış, oraya koca otel yapmış, hem de kaçak. Kaçak olanların hepsini yıktık. Yıkmadığımız yok. Kendisini güçlü sananlar oldu. \'Benimkini kimse yıkamaz\' dedi. Hepsini yıktık. Uludağ\'da bundan sonra her şey plan ve projeye göre yapılacak. Bir santimetrekare bile kaçak yapı yapılamayacak. Yarışma programı ile orada yapılacak otelleri tipini, boyasını, çatısını, penceresini modern şekilde dağ otellerine sokuyoruz\" diye konuştu.



ULUDAĞ İÇİN 4 MEVSİM TURİZM



Uludağ için büyük düşündüklerini dile getiren Eroğlu, \"Sadece kış turizmi değil, dört mevsim turizm olacak şekilde planlama yapıyoruz. Orada sessiz ve derinden gidiyoruz. Zaten 15\'indeki çalıştayda Uludağ ile ilgili düşünceleri varsa gelsin söylesin. Uludağ\'ı dört dörtlük yapmak, dünyanın en güzel merkezi haline getirmek bizim boynumuzun borcu. Yolları genişleteceğiz, otoparklar olacak, tanıtım merkezini bir an önce bitirelim. Geçen sene kar yağarken bir otelin temelini attık. Önümüzdeki ay gelince yine temeller atacağız. Osmangazi Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Orada herkesin gelip rahatça dinlenebileceği güzel mekanlar yapıldı. Ancak ayılara dikkat edelim. Onlar için içeride bir takım meyveli ağaçlar dikelim, ayılar yerleşim alanına inmesin. Geçenlerde bir vatandaş neredeyse çatıya çıkıyordu\" dedi.



BAŞKAN AKTAŞ\'I ZİYARET ETTİ



Valilikteki ziyaretinin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş\'a \'hayırlı olsun\'a giden Bakan Eroğlu, Büyükşehir belediyesi ile birlikte hareket etmelerinin önemli olduğunu ifade etti. Eroğlu, \"İçme suyu, artıma tesisleri, dere ıslahları, barajlar, göletler, sulama tesisleri konusunda güzel iş birliği yapalım. Hatta benim bir düşüncem var. BUSKİ ile birlikte çok modern bir tesis kuralım, sulama tesisi. Su kumanda sistemiyle muhteşem tesisler kuralım. Ormancılık için, milli parklar, tabiat parkları için size açık çek\" dedi.



Konuşmaların ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu\'na tablo hediye etti.