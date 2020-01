(Görüntülü Haber) Bakan Eroğlu: Yağmurlama, damlama borusunu çekmeyene su yok

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- ORMAN ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Mardin\'de yaptığı konuşmada, vatandaşın kendi tarlasına yağmurlama veya damlama borusunu çekmesi gerektiğini belirterek, \"Yağmurlama, damlama borusunu çekmeyen vatandaşa su yok. Çünkü münbit topraklarını gelecek nesillere tuzlanmış olarak vermesine müsaade edemeyiz. Onun için, evladı ve torunu için toprağı korumamız lazım\" dedi. Bakan Eroğlu, ayrıca, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yapılan projelerin de 31 Aralık 2019 saat 16.59\'da tamamlanacağını söyledi. Projeleri tamamlanan tesislerin temel atma törenine katılmak üzere Mardin\'e saat 11.00 sıralarında gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, kentteki temaslarına valilik ziyaretiyle başladı. Vali Mustafa Yaman\'ı makamında ziyaret eden Bakan Eroğlu\'na, DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Orman Genel Müdürü Bekir Karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş ve AK Parti Mardin milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ile Orhan Miroğlu da eşlik etti. Valilik bahçesinde ağaç diktikten sonra toplantı salonuna geçen Bakan Eroğlu, burada gazetecilere konuştu. Mardin\'e dolu heybe ile geldiğini anlatan Eroğlu, DSİ tarafından inşa edilecek Mardin depolaması cazibe sulaması ile ana kanalının temelinin maliyetinin 660 milyon lira olduğunu belirterek, 44 kilometrelik kanal inşa edileceğini ve 300 bin dekar alanın sulanabileceğini kaydetti. Kente iki taraftan su getirdiklerini dile getiren Eroğlu, Mardin\'in su problemini büyük ölçüde çözdüklerini, suluma için de bir nehir inşa ettiklerini aktardı. \'HUZUR İÇİN GEREKEN HER ŞEY YAPILDI\' GAP bölgesinin sulanması ve 3 dönem 3 mevsim ürün alma imkânı ile çiftçinin zenginleşeceğini belirten Bakan Veysel Eroğlu, şunları söyledi: \"Bu bölge bütün dünyaya gıda üreten ve ihraç eden merkez haline geliyor. Buraya huzur geldi. Özellikle Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza teşekkür ediyorum. Huzurun gelmesi için gereken her şey yapıldı. Kahraman güvenlik güçlerimiz burada huzuru tesis etti. Dolayısıyla turist sayısı da artacak ve bereket yağacak. Halil İbrahim bereketi yağacak, buna yürekten inanıyorum. Mardin\'e son 15 yılda 20 milyarlık yatırım yapıldı. Burada en çok yatırım Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak, 9 milyar 500 milyon liralık yatırım yapıldı. 5 yerleşim yerine içme suyu sağladık. 22 dereyi ıslah ettik. 14 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Mardin\'de şehir ormanı kurduk.14 otomatik meteoroloji ölçüm istasyonu kurduk. Havaalanı otomatik meteoroloji gözlem istasyonu kurduk. Yıldırım tespit ve takip sistemi kurduk. Bunlar gerçekten çok önemli. İnşallah şu anda Dargeçit içme suyu isale hattını yapıyoruz, Midyat içme suyu isale hattını da yapacağız. Bunları da tamamladığımız zaman su melesi hal olunacak. Sulamalar da çok önemli. Allah\'ın izniyle buradaki sulamaları tamamlıyoruz. 5 tane göleti yapacağız. Sulama tesisleri yapılıyor. Burada münbit sulanmayan toprak bırakmayacağız. Mardin\'e 28 müjde verdik. Bunların 16\'sını gerçekleştirdik. Diğer 6 projenin çalışması ise devam ediyor.\" \'SULAMA İÇİN BİR KÜLTÜR OLUŞTURULMASI GEREKİYOR\' Konuşmasında \"Yağmurlama, damlama borusunu çekmeyen vatandaşa su yok\" uyarısında bulunan Bakan Eroğlu, şöyle dedi: \"Burada sulama için bir kültür oluşturulması gerekiyor. Şanlıurfa Suruç\'ta su verdik. Vatandaş vahşi bir sulama yaptı. Mezar kazıldığında nereyse 60 santimden su çıkmaya başladı. Bu çok tehlikeli, çünkü her sulamada su tuzunu bırakır tarlaya. Vatandaşlarla toplantı yapacağız. Su verildiği zaman parsel başına kadar suyu getireceğiz. Orada su alma ağızlıklarını bırakacağız. Vatandaş kendi tarlasına yağmurlama veya damlama borusunu çekecek. Yağmurlama, damlama borusunu çekmeyen vatandaşa su yok. Çünkü münbit toraklarını gelecek nesillere tuzlanmış olarak vermesine müsaade edemeyiz. Onun için, evladı ve torunu için toprağı korumamız lazım. Kendi tarlasına çekeceği boru için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız da yüzde 50 hibe verecek. Dolayısıyla su verilecek ancak kesinlikle tarlasına kendi borusunu çekmeyen vatandaşa su yok.\" \'GAP PROJELERİ 31 ARALIK 2019\'DA TAMAMLANACAK\' Valilik ziyaretinden sonra Atatürk Kültür Merkezi\'nde düzenlenen DSİ tesisleri temel atma töreni ile orman mahallelerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy kredi sertifikaları dağıtım törenlerine katılan Eroğlu, Mardin\'e Türkiye\'nin en büyük nehrinin akacağını dile getirerek, GAP kapsamında sürdürülen projelerin 31 Aralık 2019\'da saat 16.59\'a kadar tamamlanacağını söyledi. Bakan Eroğlu, şöyle konuştu: \"Bugün buraya Mardin\'in beklediği 2 dev projenin temelini atmak için geldik. Büyük yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz. Sulama ve içme suyu projelerinde çok büyük adımlar attık. Cumhurbaşkanımız, başbakanlığı döneminde, \'Güneydoğu Anadolu Projesi çok yavaş gidiyor\' dedi. 2008 yılında 1\'inci GAP Eylem Planı\'nı açıkladı. Böylece ödenekler arttı. Ahmet Davutoğlu da başbakanlığı döneminde 2\'nci GAP Eylem Planı\'nı açıkladı. Burada 31 Aralık 2019 saat 16.59\'a kadar GAP kapsamındaki bütün projeleri tamamlama kararı aldık. Mardin\'de su çok önemli. Su olduğu zaman yılda 3 kez ürün almak mümkün. Şanlıurfa\'dan Mardin\'e kadar 221 km suni bir nehir inşa ettik. Bu rakam mart ayında Kızılırmak\'ta akan sudan bile daha fazla. Şimdi ise 135 milyon metreküp kapasiteli depolama tesisi inşa ediyoruz. Bugün temelini attığımız Mardin depolaması cazibe sulaması ana kanalı ile 44 kilometre uzunluğunda bir kanal daha inşa ediyoruz. Projeler bittiği zaman Mardin\'deki çiftçilerimizin cebine yılda 400 milyon TL ilave gelir girecek. Bugünlerde dünyada her ne kadar enerji ve su büyük bir sorun oluşturuyorsa da ileriki zamanlar da bunun yerini gıda alacak. Bu açıdan GAP\'ta bütün dünyayı besleyecek bir potansiyel var. Bu bölge dünyanın gıda merkezi olacak. GAP kapsamında inşa edeceğimiz bu tesislerimiz de şimdiden hayırlı olsun.\" MARDİN\'E 2 TESİS Bakan Eroğlu tarafından temeli atılan Mardin depolaması cazibe sulaması ve Mardin depolaması cazibe sulaması ana kanalı ile Derin ve Kızıltepe\'de 297 bin 290 dekar, zirai modern sulama sistemine kavuşacak. Proje kapsamında ayrıca 43 bin 990 metre ana kanal inşaatı yapılacak. Törenin ardından Eroğlu ile protokol üyeleri butonlara basarak tesislerin temelini attı. Bakan Eroğlu, saat 12.30 sıralarında kentten ayrıldı.