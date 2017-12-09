(Görüntülü Haber) Bakan Eroğlu: Trump'ın başkent ilanını kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, \"Bakın gönül coğrafyamız, ilk kıblemiz olan Kudüs, maalesef ABD Başkanı Trump onu İsrail\'in başkenti olarak ilan etti. Kabul ediyor muyuz, etmiyoruz, etmeyeceğiz. Çünkü o bizim ilk kıblemiz\" dedi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar\'da Vodafone Vakfı 7- 14 Yaş Arası Kodlama Eğitimi\'ne katıldı. Yapılan eğitimle ilgili bilgiler veren Bakan Eroğlu, bilgisayarları kullanmanın yerine bilgisayar ve yazılımını üreten bir nesle ihtiyaç olduğunu söyledi. Eğitime katılan öğrencilerle de sohbet eden Bakan Eroğlu, daha sonra 26 Ağustos Tabiat Parkı Yöre Ürünleri Satış Üniteleri ve Sosyal Tesisler Temel Atma merasimine katıldı. Bakan Eroğlu, Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 18\'inci kilometresindeki 26 Ağustos Tabiat Parkı\'nda düzenlenen törene gelişinde vatandaşlarca karşılandı. Bakan Eroğlu, yapılacak olan Yöre Ürünleri Satış Üniteleri ve Sosyal Tesislerin bölge insanına önemli bir ekonomik girdi sağlayacağını söyledi. Konuşmasında Kudüs konusuna da değinen Bakan Eroğlu, Kudüs\'ün gönül coğrafyası olduğunu kaydetti. Bakan Eroğlu, şöyle dedi: \"Bakın gönül coğrafyamız, ilk kıblemiz olan Kudüs, maalesef ABD Başkanı Trump, onu İsrail\'in başkenti olarak ilan etti. Kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Çünkü o bizim ilk kıblemiz. Allah da Kudüs\'ün mukaddes bir yer olduğunu Kuran-ı Kerim\'de ifade ediyor. İsra suresini hatırlayın. İsra suresinin 1\'inci ayetinde, \'Ayetlerimizden bir kısmını kulumuza gösterelim diye onu Mescid-i Haram\'dan alıp, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa\'ya götüren Allah\'ın şanı yücedir\' diye buyuruyor. Dolayısıyla orası mübarek yer ve mukaddes diyar, Kudüs-ü Şerif. Dolayısıyla daha güçlü olacağız.\" Veysel Eroğlu, çevrede toplananlara da seslenerek, \"Büyük bir Türkiye, gelecek nesillere daha büyük bir Türkiye bırakmak için çok çalışacak mıyız? 80 milyon bir millet olarak kenetlenecek miyiz?\" diye sordu. Kabalığın \'evet\' demesi üzerine ise Bakan Eroğlu, \"Sizlere güveniyoruz\" diye yanıt verdi. Bakan Eroğlu, daha sonra protokol üyeleriyle 26 Ağustos Tabiat Parkı Yöre Ürünleri Satış Üniteleri ve Sosyal Tesislerinin temelini attı. Veysel Eroğlu, temel atma töreninin ardından Afyonkarahisar\'da bulunan Itri ve Aromatik Bitkiler Üretim Tesisi\'nde incelemelerde bulundu.