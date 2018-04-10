(Görüntülü Haber) BAKAN EROĞLU TABURCU EDİLDİ

Afyonkarahisar\'da gribal enfeksiyon şüphesiyle 3 gün önce Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer (ANS) Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi’nde tedaviye alınan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, akşam saatlerinde taburcu oldu. Hasta odalarını da ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulunan Bakan Eroğlu, hastane çıkışı kendisini bekleyen gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Eroğlu, bir gazetecinin “Geçmiş olsun Sayın Bakanım, 3- 4 günlük tatil yaptınız diyebiliriz” sözüne gülerek cevap verdi. Bakan Eroğlu, “Hayatımda 4.5 gün en güzel tatili yaptım. Sağ olsun böyle bir imkanı sağladığı için rektörüme, başhekimime, değerli doktoruma ve başhemşireme teşekkür ediyorum. Perşembe günü Afyonkarahisar’a geldim erken saatte. Sempozyumda konuşma yaptım. Daha sonra Adalet Bakanımız geldiler ve onunla koordinasyon toplantısı yaptık. Daha sonra ben bakanlığımızın koordinasyon toplantısını yaptım. Sonra dedim ki gelince en azından boynumda hafif bir şey vardı bunu göstereyim diye geldim. Dediler ki ‘bu mesele değil asıl mesele çok üşütmüşsünüz.’ Hakikaten geçen salı günü bir merasimde üşütmüştüm, üzerimde pardösü yoktu. Çok ince bir takım elbise ve neticede ciğerlerime kadar üşüdüğümü fark ettim. Neticede üşüdüğüm anlaşıldı, gizli üşütme diyelim. Dolayısıyla yatmam gerektiği söylendi ve neticede yattık. Çok iyi teşhis ve tedavi. Doktorumuz ve başhekimimiz çok iyi teşhis koydular. İstirahat etmem gerektiğini söylediler, gerekli ilaçları da verdiler. Ve şimdi turp gibi dönüyoruz. Özellikle bu hastaneyle, başta rektörümüz, başhekimimiz, hekimlerle gurur duydum” dedi. ‘BAKANLAR KURULUNA YETİŞEMEDİM’ Yarın sabah itibariyle mesaiye başlayacağını aktaran Bakan Eroğlu, “Biz de daha zinde şekilde yarın sabahtan itibaren görevimizin başındayız. Laf aramızda bugün Başbakan Yardımcımıza sordum; \'Bakanlar Kurulu bitmediyse yetişeyim\' diye. Kendisi de ilk defa erken bittiğini söyledi. Dolayısıyla Bakanlar Kurulu da bitmiş efendim. Yarın sabah mesaiye başlıyoruz. Hayırlı olsun” diye konuştu. ‘TURP GİBİ GÖNDERİYORUZ’ AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, Bakan Eroğlu’nun durumuyla ilgili bilgiler verdi. Solak, “Bakanımıza yaptığımız işlemler 3’üncü basamak sağlık hizmetleri anlayışıyla genel kontrol yaptık. Genel kontrolde de tedaviye almamız gerekti. 4 gün yoğun tedavide bulunuldu. İnşallah kendisini şu anda sapa sağlam, turp gibi göndermenin huzurunu, güzelliğini yaşıyoruz ve taburcu ediyoruz” dedi. ‘4 GÜNLÜK BİR TEDAVİ UYGULADIK’ Göğüs hastalıkları uzmanı Yrd. Doç. Dr. Şule Çilekar da Bakan Eroğlu’nun tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini belirtti. Çilekar, şöyle dedi: “Sayın Bakanımızın akciğer enfeksiyonu mevcuttu, hemen tedaviye başladık geç kalmadan. 4 günlük tedavi sonrasında çok güzel cevap verdi. Şu anda tamamen iyileşti. Kendisine sağlıklı yaşam diliyoruz.” ANKARA’YA HAREKET ETTİ Açıklamaların ardından Bakan Eroğlu, serviste görevli sağlık çalışanları ve diğer görevlilerle fotoğraf çektirdi. Bakan Eroğlu, hastanenin acil servisinden makam aracına binerek Ankara\'ya hareket etti.