(Görüntülü Haber) Bakan Eroğlu: Kim denen vatandaş hidrojen bombası denemesi yapıyor

Muzaffer NAL/ÇAY (Afyonkarahisar), (DHA) - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, \"Kim denen vatandaş hidrojen bombası denemesi yapıyor. Bu bomba var ya Amerika\'nın Japonya\'ya, Hiroşima\'ya attığı atom bombasının belki 100 katı. Neredeyse deprem etkisi yaptı. Dünyada çok büyük bir yarış var. Bu yarışı kazanan milletler ayakta kalır, kazanamayan milletler tarihten silinir\" dedi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Çay İlçesi\'nde Ak Parti ilçe başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Törende Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Ak Parti milletvekilleri Ali Özkaya ve Hatice Özkal, Çay Kaymakamı Turan Erdoğan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban, Çay Belediye Başkanı MHP\'li Hüseyin Çağrı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle Çay ve Sultandağı\'ndan gelen vatandaşlar katıldı. \'BİZ BÜYÜK BİR MİLLETİZ\' Bakan Eroğlu burada yaptığı konuşmada, Çay ve Sultandağı insanının yiğitliğinden bahsederken, Afyonkarahisar ve bölgenin zaferin kazanıldığı, Cumhuriyet\'in kurulduğu topraklar olduğunu söyledi. Kuzey Kore\'nin yeni geliştirdiği kıtalar arası balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombası denediğini hatırlatan Bakan Eroğlu, \"Kim (Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un) denen vatandaş hidrojen bombası denemesi yapıyor. Bu bomba var ya Amerika\'nın Japonya\'ya, Hiroşima\'ya attığı atom bombasının belki 100 katı. Neredeyse deprem etkisi yaptı. Dünyada çok büyük bir yarış var. Bu yarışı kazanan milletler ayakta kalır, kazanamayan milletler tarihten silinir. Biz büyük bir milletiz. Gayret edeceğiz, inşallah şanlı bayrağımızı daha da ileri taşıyacağız. Malazgirt Zaferi\'nin 1000\'inci yılı 2071 yılında kutlanacak. 1000 yıl sonra, 2071 yılında Allah\'ın izniyle Türkiye Cumhuriyeti küresel bir güç olacak\" dedi. \'EN KANLI DARBE GİRİŞİMİ BUDUR\' FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Bakan Eroğlu, \"30 yıldır hazırlanmış, dış kaynaklı bir plan, büyük bir plan yapılmış, bir hain elebaşı olarak oraya konulmuş ve neticede 15 Temmuz\'da bir darbe girişiminde bulundu. Tarihimizin en alçak, en kanlı darbe girişimi budur. Bu kadar büyük bir alçaklık, böyle bir girişim olmadı. Ama hakikaten milletimizin kahramanlığı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın cesareti, bütün herkesin gayreti neticesinde bu hain, alçak darbe girişimi püskürtüldü. Maksat neydi biliyor musunuz? Türkiye\'de büyük bir karmaşa çıkarıp Suriye\'ye benzetmek ve bir taraftan güneyde, doğudan işgal hareketi başlatmak\" diye konuştu. Bakan Eroğlu bayramlaşmanın ardından Bolvadin ve Emirdağ\'daki törenlere katılmak üzere ilçeden ayrıldı.