(Görüntülü Haber) Bakan Eroğlu: Her türlü teknolojiyi yakalayacak gücümüz var (2)

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BAKAN AŞURE DAĞITTI Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar programı kapsamında 2018 yılında kentte yapılacak Dünya Motokros Şampiyonası'nın tanıtım toplantısına katıldı

06 Ekim 2017 18:27

BAKAN AŞURE DAĞITTI Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar programı kapsamında 2018 yılında kentte yapılacak Dünya Motokros Şampiyonası\'nın tanıtım toplantısına katıldı. Motor Sporları Merkezi\'nde düzenlenen toplantıya, Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Özkal, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçan da katıldı. Organizasyonun kentin tanıtımında çok büyük katkı sağlayacağını belirten Bakan Eroğlu, şampiyonun dünyanın dört bir yanından takip edileceğine dikkati çekti. Bakan Eroğlu, \"1 milyar 400 milyon kişi, Afyonkarahisar\'daki Motokros Şampiyonası\'nı takip ediyor. Yani dünyada her beş kişiden birisi Afyonkarahisar\'ı öğrenecek\" dedi. Toplantının ardından Türkiye\'nin önde gelen motokros sporcuları, gösteri yarışı yaptı. Mevlevi (Türbe) Camii\'nde cuma namazı kılan Veysel Eroğlu, Sultan Divani Mevlevihane Müzesi\'ndeki, \'Sultan Divani\'yi Anma ve 40 Hatimli Şifalı Aşure\' etkinliklerine katıldı. Afyonkarahisar Belediyesi\'nin düzenlediği etkinlik kapsamında Bakan Eroğlu, vatandaşlara aşure ikram etti.

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