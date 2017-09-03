(Görüntülü Haber) Bakan Eroğlu doğaya keklik saldı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar\'da 200 kekliğin doğaya salınması programına katıldı. Afyonkarahisar\'ın Sandıklı İlçesi\'nde bayramlaşma programına katılan oradan da Şuhut İlçesi\'ndeki bayramlaşma programına geçen Orman ve Şu İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 1904 rakımlı Çakmak Tepe\'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Şuhut Üretim Tesisi\'nde yetiştirilen 200 kekliğin doğaya salınması programına katıldı. Bakan Eroğlu\'na Ak Parti milletvekilleri Hatice Dudu Özkal ve Ali Özkaya ile Afyonkarahisar protokolü eşlik etti. Yılda ortalama 17 bin kekliği doğaya saldıklarını belirten Bakan Veysel Eroğlu, \"Kekliğin süne ve kene mücadelesinde önemi büyük. Haşarata karşı organik olarak, kimyasal madde kullanmadan mücadele edilmesi ekolojik denge için önemi büyük\" dedi. Bakan Eroğlu ve beraberindekiler daha sonra keklikleri doğaya bıraktı.