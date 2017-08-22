(Görüntülü Haber) Bakan Eroğlu: Cennet Koyu'nda sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz (2)

TOPLU TEMEL ATMA TÖRENİ Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından Niğde\'ye yaptırılacak 14 tesis için düzenlenen toplu temel atma törenine katıldı. Ömer Halisdemir Üniversitesi Konferans Salonu\'nda yapılan törende; Çamardı Ören Barajı Sulaması, Bor Kemerhisar Gökbez Barajı ve Sulaması, Bor Halaç Barajı ve Sulaması, Ulukışla İmrahor Barajı ve Sulaması ile farklı yerlerdeki taşkın koruma tesislerinin temeli atıldı. Bakan Eroğlu, törende orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtımını da yaptı. Törende konuşan Bakan Veysel Eroğlu, \"Niğde için verdiğim 50 tane müjdenin 36 tanesi bitirdik. 14 tanesi de hemen hemen bitmek üzere bazısı yüzde 95\'te, yüzde 70\'de. Bunlarında tamamı yıl sonu bitecek. Bu sefer Niğde\'ye 19 tane müjde ile geldim. 161 milyon TL\'lik yatırım\" dedi. Törenin sonunda vatandaşlara ıhlamur, ceviz ve iğde türlerinden oluşan toplam 2 bin 500 fidan da ücretsiz olarak dağıtıldı.