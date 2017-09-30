(Görüntülü Haber) Bakan Eroğlu: Bize vermedikleri silahları terör örgütlerine veriyorlar (2)

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BAKAN YAĞIŞ UYARISI YAPTI Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, partisinin Şuhut ilçe kongresinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı

30 Eylül 2017 19:18

BAKAN YAĞIŞ UYARISI YAPTI

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, partisinin Şuhut ilçe kongresinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hava durumuyla ilgili açıklamalarda bulunarak yağış uyarısı yapan Bakan Eroğlu, halkın hava durumunu akıllı cep telefonlarına indirdikleri uygulamalarda takip etmesini rica ettiklerini söyleri. Bakan Eroğlu, \"Özellikle yarın, pazar gününden itibaren aşağı yukarı Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç olmak üzere, Doğu Anadolu\'nun bir kısmı tamamen yağışlı. Hatta Kocaeli, İstanbul kısmında biliyorsunuz ikaz etti Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul\'da dünden itibaren başlayan kuvvetli bir yağış olacağını, Kocaeli\'de de pazar günü devam ediyor. Türkiye\'de büyük yağışlı bir döneme girdik. Hava sıcaklıkları bölgesine göre 5- 6 derece düştü. Pazartesi günü yağışlar devam ediyor. Sadece Akdeniz, Batı Akdeniz ve Ege Bölgesi\'nde yağış yok ama diğer bütün bölgelerde var. Salı günü de özellikle Doğu Anadolu\'nun ve Doğu Karadeniz\'in tamamında yağışlar var. Ama önümüzdeki hafta özellikle perşembe, cuma, cumartesi günleri yağış yok\" dedi.

\"SİSTEM ÇOK İYİ, ÇOK MÜKEMMEL\"

Elinde bulunan meteorolojik harita ile açıklamalarına devam eden Bakan Eroğlu, şunları kaydetti:

\"Özellikle pazar ve pazartesi günündeki yağışlara vatandaşımızın dikkat etmesini ve bu konuda ilgili kamu kurum, kuruluşları ve belediyelerin gerekli tedbirleri almalarını rica ediyorum. Çünkü yağışlarla ilgili önceden ikaz ediyoruz. Türkiye\'de gerçekten çok ileri bir sistem kurduk. Yani 1 hafta önceden uydu ve radar görüntülerinden. 1600\'den fazla otomatik gözlem istasyonu var. Bunlar vasıtası ile bütün Türkiye\'nin hava durumunu hatta denizlerde de bir takım otomatik meteorolojik ölçüm istasyonu kurduk. Şu anda Cebelitarık\'tan Hazar\'a kadar bütün denizler bizden soruluyor. Hava durumu soruluyor, hatta biliyorsunuz Türkiye\'de çok sayıda radar kurduk. Afyonkarahisar\'da 350 kilometre yarı çaplı Kumalar Dağı\'nda bir radarımız var. Tüm Türkiye\'nin her yerini kapsayacak bir radar sistemi var. Dolayısıyla sistem çok iyi, çok mükemmel. Bu konuda bütün bilgileri akıllı telefonlara yüklemek mümkün. Özellikle akıllı telefonlarda www.mgm.gov.tr\'yi yükleyerek bulunduğu her bölgenin 5 günlük hava durumunu görmek mümkün.\"

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