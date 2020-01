(Görüntülü Haber) Bakan Eroğlu, Bitlis'te 5 projenin toplu açılışını yaptı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bitlis\'te 19 milyon TL\'lik 5 projelerin toplu açılışını yaptı. Bakan Eroğlu, \"Geçen yıl verdiğimiz müjdeler vardı. 34 müjde ile gelmiştik. Sözümüzün eri bir hükümetiz. Bu 34 müjdenin 28\'ini bitirdik. Bunun dışında 6 projemiz de devam ediyor. Bir kısmı bu yıl, diğer kısmı da önümüzde bahara bitecek\" dedi.



Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Valilik önünde Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Valilikteki toplantının ardından Bitlis Eren Üniversitesine konferans salonunda gerçekleştirilen 19 milyon TL\'lik 5 projenin toplu açılışlarını yapan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, kentte şu ana kadar 48 projenin hayata geçirildiğini söyledi. Bitlis\'in her şeyin en güzeline layık olduğunu belirten Bakan Eroğlu şöyle dedi:



\"Bakanlık olarak, bu yılı yatırımlarda hamle yılı ilan ettik. Geçen yıl 22 Eylül’de inşallah bir daha ki, gelişimizde projelerle geliriz demiştik. Bugün de Bitlis’e heybemiz dolu geldik. Geçen yıl verdiğimiz müjdeler vardı. 34 müjde ile gelmiştik. Sözümüzün eri bir hükümetiz. Bu 34 müjdenin 28’ini bitirdik. Bunun dışında 6 projemiz de devam ediyor. Bir kısmı bu yıl, diğer kısmı da önümüzde bahara bitecek. Bugün yine toplam 14 müjde ile geldik. Yeni projelerimiz var. Tatvan içme suyu için Sapur Barajını yapacağız. Ahlat, Güroymak ve Hizan ile ilgili müjdelerimiz var. Devlet Su İşleri burada bütün dereleri sulama göletlerini yapacak.\"



GEÇMİŞTEKİ DEFTERİ KAPATTIK



Geçmişte vatandaşların rahatça ormana giremediğini hatırlatan Bakan Eroğlu, \"Artık vatandaşlarımız ormana rahatça girebilecek. Biliyorsunuz, geçmişte ‘Ormana girilmez’ diye bir anlayış vardı. Orman köylümüz, ormana girince merkebinden, traktörüne kadar her şeyini alıyorlardı. Biz o defteri kapattık. Artık her şey millet için. Ceviz ormanları kuruyoruz. Eşit ve adil olsun diye kura çekip vatandaşlara teslim ediyoruz. 3 yıl bakımı ve her şeyi bizlere ait, geliri 49 yıl vatandaşa ait olacak. Bu müjdeler dışında Orman teşkilatının bir takım köylere sulamada ve yangında kullanılmak üzere 10 adet tanker dağıtacağız. Bal ormanı kurduk Hizan’da. Bitlis’in balı çok meşhur. Burada çok şifalı bitkiler var. Biz, vatandaşın parası yoksa para da vereceğiz, kovan da yer de vereceğiz. Hizan’da bunu yaptık. Vatandaş çok memnun. Bugün İstanbul’da dünya çapında arıcılık kongresi var. Bitlis’ten giden balcılar da Bitlis balını dünyaya tanıtacak\" dedi.



EKONOMİDE TÜRKİYE, ÇİN VE HİNDİSTAN\'DAN SONRA GELİYOR



Ekonomi konusunda dünyada büyüme oranlarının Avrupa’da sıfıra doğru inerken, Türkiye 5,2 ile Çin ve Hindistan’dan sonra gelen ekonomiler arasına girdiğini belirten Bakan Eroğlu, \"Türkiye’yi IMF yönetirdi. Hortumları kestik. 6 sıfır attık. Bugün Türkiye’de 6 binin üzerinde tesis açtık. Şehirlerin içme suyu sorunlarını kökünden çözdük. Vatandaştan aldıklarımızı vatandaşa hizmet olarak veriyoruz. Eskiden verginin yüzde 86’sı faiz lobisi tarafından kesiliyordu. Geçen yıl temelini attığımız tesisleri bu yıl açıyoruz. Bu gönül coğrafyamızın son kalesi Türkiye’ye oyun oynayanlar var. Bir takım terör örgütlerini üzerimize salanlar var. Birlik ve beraberliğimiz inşa ederek en iyi cevabı vereceğiz. Biz hep birlikte Türkiyeyiz. Bizim oralarda Kürt-Türk kardeştir, ayrım yapan kalleştir derler. Bu ayrım tohumları ekenlerin hesaplarına karşı Allahın da hesabı vardır\" diye konuştu.



Toplu açılışın ardından Bakan Eroğlu, Bitlis Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı kongresine katıldı. Cuma namazını Bitlis\'de kılan Bakan Eroğlu, buradaki temaslarının ardından Muş\'a geçecek.