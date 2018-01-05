(Görüntülü Haber) Bakan Eroğlu: Adam tuvalet izni almış, otel yapmış (2)

ULUDAĞ MİLLİ PARKLAR GİRİŞİNDE HGS HİZMETE GİRDİ Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu\'nun katıldığı törende, Uludağ Milli Park girişine kurulan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) faaliyete geçirildi. Özellikle hafta sonları milli parklar girişinde yaşanan araç yoğunluğunu azaltmak için bu sistemi kurduklarını ifade eden Bakan Eroğlu, \"Burada belli günlerde çok kuyruk oluyordu. PTT ile anlaşmak suretiyle güzel bir sistem kurduk. Ben bunun hayırlı olmasını temenni ediyorum. Uludağ\'a muhteşem şekilde hizmetler geliyor. 2018 ve 2019 yıllarında Uludağ\'a güzel hizmetler gelecek\" dedi. Açılış öncesi Bakan Eroğlu köylülerle de bir araya gelerek sıkıntılarını dinledi. YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ\'NİN TEMELİ ATILDI Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bünyesinde iş dünyası için otel binası, tez odaları, grup çalışma odaları, kütüphane, konferans salonları, kafeterya, restoranlar, yüzme havuzları, spor ve SPA merkezini barındıran Yaşam Boyu Eğitim Merkezi\'nin temel atma törenine de katıldı. Çavuşoğlu, muhteşem bir manzaraya sahip Uludağ\'ın insanı bütün hücrelerine kadar dinlendirdiğini belirtti. Yaşam Boyu Eğitim Merkezi\'nin Uludağ\'a önemli bir potansiyel sunacak mekân olacağını belirten Çavuşoğlu, \"Bunu üstlenen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu imkânı ve tahsisi buraya sağlamak adına katıklar sunan bakanlığımıza da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu mekân, Cumhuriyet\'in ilk yıllarında hastane olarak planlanmış. 1944 yılında değişikliğe tabi tutularak, sanatoryum olarak planlanmıştır. 1975 yılına kadar verem hastalarının tedavi merkezi olarak kabul edilmiş. 1975 yılından sonra Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne tahsis edilerek, göğüs hastalıkları kliniği olarak faaliyet göstermiştir. Böyle bir mekânı Bursa\'ya kazandıran, elini taşın altına koyan kim varsa herkese teşekkür ediyorum\" diye konuştu. \'DÜNYA\'NIN ÖRNEK PROJELERİNDEN OLACAK\' Bakan Eroğlu ise Yaşam Boyu Eğitim Merkezi\'nin çok önemli bir adım olduğunu ifade etti. Uludağ\'da gelecek yıl ocak ayında yapılacak zirveyi UYEM\'de yapmak istediklerini kaydeden Eroğlu, \"UYEM, Uludağ\'a ve Bursa\'ya değer katacaktır. Bu konuda bu projeyi ilk bana getirdiklerinde heyecanlandım. \'Beni de bir nefer olarak kabul edin. Emrinizdeyim\' dedim. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde yönetilecek olan bu tesis, Bursa\'nın en önemli değerlerinden biri olacaktır. Bu tesis aynı zamanda kongre merkezi olacak. Sadece Türkiye\'deki iş adamları ve kariyer sahibi insanlar UYEM\'e gelecek. UYEM, dünyanın ve Türkiye\'nin örnek projelerinden biri olacaktır. Bursa büyürse Türkiye büyür. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası yönetimini vizyonlarından dolayı gönülden kutluyorum. Merkezimiz hayırlı ve uğurlu olsun\" dedi.