(Görüntülü Haber) Bakan Eroğlu: 451 baraj ile dünya rekoru bende

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, şu ana kadar en çok baraj ve gölet yapan bakanın kendisi olduğunu söyleyerek, \"Dünyadaki en çok barajı bu kardeşiniz, bu hemşehriniz yaptı. 451 baraj ile dünya rekoru şu anda bende\" dedi.



Eskişehir\'de Kanlıpınar Göleti Rekreasyon Alanı\'nın açılışı nedeniyle tören düzenlendi. Törene Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Erdoğlu, Vali Vekili Şahin Tütüncü, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Ak Parti Milletvekili Nabi Avcı, DSİ Genel Müdürü Murat Acu ile çok sayıda kişi katıldı. Bakan Eroğlu, Ak Parti hükümetinin yaptığı icraatları anlatırken, \"Şimdi bütün yollar bölünmüş yol olarak yapıldı. Yollar Afyon kaymağı gibi oldu\" diye konuştu. En çok baraj ve gölet yapan bakanın kendisi olduğunu söyleyen Bakan Veysel Eroğlu şunları söyledi:



\"Eskişehir\'de doğru dürüst bir gölet, baraj yoktu. Ama şimdi biz tam 15 tane baraj ve gölet inşa ettik. Ama yeterli mi, değil. Şu anda 3 baraj, 4 gölet daha yapıyoruz. Ayrıca 8 baraj, 19 tane de göletin de projelerinin yapım talimatını verdim. Eskişehir baraj ve göletler diyarı olacak. Toplam 20 baraj, 29 gölet olmuş olacak. 49 baraj ve gölet ile bir rekora imza atmış olacağız. Dünyadaki en çok barajı bu kardeşiniz, bu hemşeriniz yaptı. 451 baraj ile dünya rekoru şu anda bende. 1001 tane göledi inşa ettik. Şimdi de 2019 yılı sonuna kadar da Allah nasip ederse tam 1071 tane baraj, gölet ve sulama tesisini bitireceğiz. Bizim anlayışımızda şu var; insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.\"



\'ORMANLAR MİLLETİN\'



Daha önceden ormanlara girmenin yasak olduğunu söyleyen Bakan Eroğlu, \"Eskiden orman kanunu vardı. Hatta özellikle eskiden orman muhafaza memurlarını atlatarak ormana giren vatandaşlar ne varsa alıp götürüyormuş. Bu yüzden \'aman ormancı, canım ormancı\' diye türküler yakılmış. O türkülerin defterini kapattık. Şimdi artık ormanlar milletin. Devlet ormancılığından millet ormancılığına geçtik. Ormanlıklara yakın köylerde yaşayanlar ceviz, badem ne geliyorsa bunları ekiyoruz. Köydeki hane sayısına göre parselliyoruz. Onların 3 yıl dikimi, bakımı, her şeyi bize ait. Sonrasında kura çekerek vatandaşa dağıtıyoruz\" dedi.



YAĞMURLAR GELİYOR



Bakan Eroğlu, hava durumu için artık televizyonlara bakmanın gerek olmadığını da belirterek \"Artık cep telefonlarından hava durumunu rahatlıkla öğrenebiliyorsunuz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesine girdiğinizde her ilçenin, merkezin hava durumunu görebiliyorsunuz. Buraya gelmeden önce paltoya ihtiyacım olup olmayacağını öğrenmek için hava durumuna baktım, güzel bir hava var. Onun için paltoya ihtiyaç olmadığı anlaşıldı. Ama önümüzdeki haftadan itibaren Allaha şükür yağmurlar geliyor\" diye konuştu.



Açılış töreninden sonra Bakan Eroğlu ve beraberindekiler Kanlıpınar Göleti Rekreasyon Alanı\'na fidan dikti.