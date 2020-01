(Görüntülü Haber) Bakan Eroğlu: 2071 yılına kadar İstanbul'un su problemini çözdük (1)

Gülseli KENARLI - Can EROK / İSTANBUL, (DHA) ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, \"İnşallah önümüzdeki yıl Melen\'in devreye girmesiyle bırakın 2018\'i, 2071 yılına kadar İstanbul\'un su problemini olmayacak şekilde çözdük\"dedi. Eroğlu, \" New York\'taki Centeral Park\'ın 3 misli büyüklüğünde \'Kanuni Sultan Süleyman Parkı\'nı hazırladık. Önümüzdeki baharda Sayın Cumhurbaşkanımız bunu açacak\" diye konuştu. Orman ve Su İşleri Bakanıl Eroğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı 1. Su Konseyi Toplantısı\'na katıldı. Bakan Erdoğlu, toplantının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN PARKI\'NI HAZIRLADIK\" Veysel Eroğlu, İstanbul\'daki yeşil alan çalışmalarının sorulması üzerine, “Şu ana kadar sadece Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'nın İstanbul\'da diktiği ağaç miktarı 21 milyonu aştı. New York\'taki Centeral Park\'ın 3 misli büyüklüğünde \'Kanuni Sultan Süleyman Parkı\'nı hazırladık. Önümüzdeki baharda Sayın Cumhurbaşkanımız bunu açacak. Yani 3 katı büyüklükte bir şehir parkı da kazandıracağız. Hemen Elmalı Barajı\'nın yakınında, Beykoz, Ümraniye, Üsküdar hudutları arasındaki, 7 kapılı, 7 bahçeli gerçekten muhteşem, Belgrad Ormanı gibi bir Kanunu Sultan Süleyman şehir ormanını da hayata geçiriyoruz. Özellikle çok sayıda park, bahçe yapıldı. Şimdi Allah izin verirse biz 3. köprü yolu üzerindeki ağaçlandırma çalışmalarına başladık. Kesilen ağaçların en az 5 katı kadar fidan dikeceğiz, ağaçlandıracağız. Yani ağaçlandırma devam ediyor. Ayrıca biz İstanbullulara fidan dağıtıyoruz\" dedi. “İSTANBUL\'UN SU PROBLEMİNİ ÇÖZDÜK\" İstanbul barajlarının doluluk oranın yüzde 54 olduğunun sorulması üzerine Bakan Eroğlu, “Türkiye suya erişimde yüzde 100 şu anda, bütün Türkiye\'de suya erişim tam, köylerine varıncaya kadar. İstanbul\'da 1994 öncesi İstanbul\'da su yoktu. Ben 5 Mayıs 1994e günü İSKİ Genel Müdürlüğü\'nü devraldığım zaman Haftada bir defa su veriliyordu. Sürekli kesinti, kesinti… Hatta suyun kalitesi kötüydü. Biz o kadar çok çalıştık ki 7 tane baraj, Istıranca Barajları\'nı bizzat İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü inşa etti. İnşallah önümüzdeki yıl Melen\'in devreye girmesiyle bırakın 2018\'i, 2071 yılına kadar İstanbul\'un su problemini olmayacak şekilde çözdük\" diye konuştu.