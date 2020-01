(Görüntülü Haber) Bakan Elvan'a Bodrumlu turizmcilerden destek

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan\'ın iki gün önce yaptığı beş yıldızlı turistik tesislerin butik alt yapılarının oluşturulması gerektiği ve otellerin içindeki ev ve villaların uzun süreli kiralama modeli ile daha aktif hale getirilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarına Bodrumlu turizmciler destek verdi. Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Başkanı Serdar Karcılıoğlu, bu yöntemin Türk turizmini içinde bulunduğu dar boğazdan çıkaracak bir adım olduğunu dile getirdi.



Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, iki gün önce İspanya\'nın 50- 60 milyar dolarlık turizm geliri olduğunu anımsatarak, Türkiye\'de yatak kapasitesi itibarıyla 5 yıldızlı otellerin çok fazla olduğunu ve butik altyapılarının oluşturulması gerektiğini belirtti. Bakan Elvan, \"Beş yıldızlı otellerin esnek kullanımını sağlayacak yeni bir sistemi hayata geçirebiliriz. Otellerin içinde evler var. Bunlar uzun süreli kiralama gibi değişik modellere dönüştürülebilir. Otellerin esnek kullanımını sağlayacak birtakım düzenlemeler yapılması gerektiğini düşünüyoruz\" açıklamasına BOYD Başkanı Serdar Karcılıoğlu destek verdi. Karcılıoğlu bugün DHA\'ya yaptığı açıklamada \"Sayın Bakanın yapmış olduğu açıklamayı Türk turizminin içinde bulunduğu dar boğazdan çıkaracak ve turizm sektörü için atılmış yüzyılın en büyük adımı olarak görüyoruz. Özellikle beş yıldızlı ve devlet tahsisi ile oluşturulmuş araziler üzerinde kurulu tesisler içinde bulunan villaların bulundukları arazilerin daimi üst hakkı tapusu olmakla birlikte içindeki bu tür villaların uzun süreli kiralamalarında kiralayana bir garanti olarak en azından bir daimi üst hakkı tapusu verilemiyor ve böylece bu yatırımlar kısa süreli işletim prensibi içerisinde atıl durumda kalıyorlardı. Şimdi bu imkanın uygulanması ile otelcilik sektörü rahat bir nefes alabilecek ve bu tür yatırımlarını başta Arap şeyhleri olmak üzere dünyaya pazarlama ve tahsis etme yolu açılacaktır\" dedi.



OTEL ODALARI TAPU İLE SATILACAK



Projenin uzun süredir krizden çıkış yolları üzerinde çalışmalar yapan BOYD olarak önerdikleri önlemler paketi içerisinde yer aldığını vurgulayan Karcılıoğlu \"Tesisler içerisindeki villalar için tanınacak bu hak genişletilerek, otel odalarına da uygulanabilir, eğer otel odalarına kat mülkiyeti imkanı da verilir, her birine bir bağımsız bölüm numarası tahsis edilirse bu iş her kesim için ballı kaymak olacaktır. Otelci odalarını tapu vererek tatilcilere satabilecek ve sıcak bir para geliri elde edecek, dar boğaz ve kredi batağından kurtulacaktır. Satın alan kişi, yıl içerisinde odayı kullanmadığı sürelerde otelcinin tasarrufuna bırakacak ve böylece odalar atıl durumdan kazanç getirir şekle dönüşecek. Devlet kat mülkiyetine bağladığı odalardan vergi toplarken aynı zamanda hem otelcinin hem oda sahibinin kazançlarından doğan gelir vergisini çifte kavrulmuş olarak alacaktır\" dedi.



KİRALIK OTEL ARAZİLERİ TESİS SAHİPLERİNE SATILABİLİR



Orman vasfını yitirmiş arazilerin daha önce çıkarılan ve aslında uygulama alanları nedeniyle çok tepki toplayan 2B kanununa niçin dahil edilmediğini soran Karcılıoğlu, \"Bu kanun sadece bu tür otellere dahi uygulanmış olsa idi hem hiç tepki almayacak hem de devlet buralardan beklediği gelirin yüzlerce katını almış olacaktı. Önerimiz bu arazilerin üzerlerindeki tesis sahiplerine uygun fiyat ve şartlarda satılmalarının sağlanmasıdır. Böyle bir imkan verilmesi durumunda dahi zor durumda bulunan birçok otelin yabancı zincir oteller sistemlerine satılabilecek ve uzun süreli kiralanabilecektir. Böylece her gün yaşlanmakta olan bu tesisler yenilenecek hem daha yabancı turizmcilerin kurgulayacakları profesyonel işletmelere dönüşerek arzu edilen paralı turist profilinin ülkeye gelişleri sağlanmış olacaktır\" diye konuştu.