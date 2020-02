(Görüntülü Haber) Bakan Elvan: Nükleer teknoloji, kalkınma sürecini tetikleyecek

Yaprak KOÇER- Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) - KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, temeli dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin\'in katıldığı törenle atılan Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili konuştu. Elvan, \"Nükleer teknoloji, hemen hemen her alanda kullanılan ve ileri teknoloji alanında ihtiyaç duyulan önemli sektörlerimizden biri. Bu yatırımı ülke olarak çok önemsiyoruz ve Türkiye’nin kalkınma sürecini tetikleyeceğine inanıyoruz\" dedi. Kalkınma Bakanı Elvan, Samsun’da düzenlenen 11’inci Kalkınma Planı Karadeniz Bölgesi İstişare Toplantısı’na katıldı. Bir otelde gerçekleştirilen, 16 ilden vali, belediye başkanı ve rektör ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Bakan Elvan, Türkiye\'nin yatırımlarla güçlendirilmeye çalışıldığını söyledi. Yapılan yatırımların yanı sıra terör örgütleriyle mücadele edildiğini belirten Elvan, “Dün Türkiye için çok önemli yatırımın temelini attık ki bana göre, Türkiye’nin kalkınma sürecinin tetikleyicisi olan yatırımın temelini attık. Türkiye’nin en büyük yatırımı, tam 20 milyar dolarlık. Türkiye’yi özellikle nükleer alanda söz sahibi yapacak, bu teknolojiye sahip olmasını sağlayacak olan, çok önemsediğimiz ve çok önemli bir yatırım. Nükleer teknoloji, hemen hemen her alanda kullanılan ve ileri teknoloji alanında ihtiyaç duyulan önemli sektörlerimizden bir tanesi. Bu açıdan biz Sayın Cumhurbaşkanı\'mızın ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin’in beraber temelini attığı bu yatırımı ülke olarak çok önemsiyoruz ve Türkiye’nin kalkınma sürecini tetikleyeceğine inanıyoruz” diye konuştu. \'EN HIZLI BÜYÜYEN ÜLKE KONUMUNA GELDİK\' Türkiye’de, 2017 yılında yüzde 7.4’lük büyüme performansı gösterildiğini kaydeden Elvan, “Bu çok önemli ve ciddi başarıdır. 2016 yılı sonlarında ve 2017 başlarında uluslararası organizasyonlar, yerli- yabancı basın mensupları ve yazarlar özellikle yurt dışından Türkiye’nin ekonomik açıdan çöküşe doğru gittiğini ifade eden yazılar yazıyorlardı. Türkiye’nin yüzde 2 civarında büyüyebileceğini, daha faza büyüyemeyeceğini söyleyen kesimler vardı; ama Türkiye olarak biz 2017 yılında G- 20 ülkeleri arasında birinci sırada yer alarak, en hızlı büyüyen ülke konumuna geldik. Bu büyümenin kompozisyonuna baktığımızda tarım ve sanayide, hizmetler sektöründe büyüme görüyoruz. Net ihracatımızın büyümeye pozitif katkı sağladığını görüyoruz. Yatırımlarımızın büyümemize önemli katkı sağladığını görüyoruz” dedi. Türkiye\'nin sağlıklı büyüdüğünü dile getiren Bakan Elvan, şunları söyledi: “Türkiye’nin 2017 yılında sağlıklı büyümediğini hatta hormonlu büyüdüğünü ifade edenlere en büyük cevap, Türkiye’nin yapmış olduğu ihracatın ve sağlamış olduğu yatırımların büyümeye katkısıdır. Diğer taraftan yine 2017 yılımız ihracat performansı açısından önemli yıl oldu. İhracatımızı 157 milyar doların üzerine çıkardık. 2018 yılında ihracattaki güçlü performansımız devam etti ve 2018 yılının ilk çeyreğinde ihracatımızda yüzde 9’luk artışla 160.4 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştık. Mali disiplini asla elden bırakmadık. Mali disiplin konusunda asla taviz vermedik ki bu konuda da çok değişik ifadeler kullanan kesimleri zaman zaman görüyoruz. Bütçe açığımızın milli gelire oranı yüzde orta vadeli programımızda 2017 yılı için yüzde 2’ydi. Biz yüzde 1.5’luk performans gerçekleştirdik. Yani beklenenden 0,5 puan daha düşük bütçe açığını 2017 yılında gerçekleştirdik. İstihdamda ise aralık sonu itibarıyla 1 milyon 635 bin kişilik ilave istihdam sağladığımızı görüyoruz. Genç ve dinamik nüfusumuz var. İşsizlik oranımız halen 2 basamaklı; ama düşme eğilimine girmiş durumda. Fakat istihdam oluşturma alanında Türkiye dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yer alıyor.” \'İSTİKRARDAN TAVİZ VERMEYECEĞİZ\' Türkiye\'nin içeride ve dışarıda önemli mücadele verdiğini belirten Bakan Elvan, şöyle konuştu: “Bir taraftan terörle mücadele edeceksiniz, 7 düvele karşı mücadele edeceksiniz, bu terör örgütlerine karşı mücadele edeceksiniz; ama diğer taraftan da ekonomide dünyanın en hızı büyüyen ülkeleri arasında yer alacaksınız. Bu, kolay bir iş değil; ama hükümetimiz bunu başardı. Evet, Cumhurbaşkanı\'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlılığı, dik duruşu ve bu konuda oluşturmuş olduğu güçlü siyasi istikrar ülkemizin önünü daha da açmıştır. Bundan sonraki süreçte de açacaktır. İçte ve dışta çok ciddi bir mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi milletimiz için yarınlarımız için veriyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz için veriyoruz. Ekonomide, diplomaside, askeriyede de emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Şer odaklarına, ülke düşmanlarına ve her türlü mesnetsiz iddialarla bizlere karşı taarruza geçenlere en iyi cevabı her alanda veriyoruz. Bundan sonraki süreçte de vermeye devam edeceğiz. Türkiye için karamsar tablo çizenlerin beklentilerini boşa çıkarak, ekonomik ve toplumsal istikrardan hiçbir şekilde taviz vermedik ve bundan sonraki süreçte de vermeyeceğiz. Güçlü siyasi iradesi, dinamik özel sektörü ve çalışkan milletiyle Türkiye’nin aşamayacağı hiçbir engel yoktur; diye düşünüyoruz.” Bakan Elvan, cumhuriyetin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümünde, 11’inci Kalkınma Planı\'nın bitirileceğini belirterek, “11’inci Kalkınma Planı\'mıza çok büyük önem veriyoruz. İlk kez kalkınma planı hazırlarken, özel ihtisas komisyonları dışında 81 ilde çalışmalar yaptık. \'Burada yerelin düşüncesi nedir? İllerimizin öncelikleri nedir? İllerimiz Türkiye\'ye nasıl bakıyorlar? Türkiye\'ye yönelik öncelikleri nedir? Gençlerimizin öncelikleri nedir? Kadınlarımızın öncelikleri nedir?\' Bunları il il toplantı yaparak, tespit etmeye çalıştık. 81 ilde yaklaşık 250 toplantı gerçekleştirildi” diye konuştu. Kalkınma Bakanı Elvan’ın konuşmasının ardından toplantı, basına kapalı olarak sürdürüldü.