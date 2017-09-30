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(Görüntülü Haber) Bakan Elvan: Güçlü bir hükümetiz, inşallah daha da güçlü olacağız

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), (DHA)- KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, birlikte ülke için mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, "Güçlü bir hükümetiz, inşallah daha da güçlü olacağız" dedi

30 Eylül 2017 20:51

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), (DHA)- KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, birlikte ülke için mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, \"Güçlü bir hükümetiz, inşallah daha da güçlü olacağız\" dedi.

Bakan Lütfi Elvan, partisinin Mersin\'in Tarsus İlçe kongresine katıldı. Tarsus Spor Salonu\'nda yapılan kongrede konuşan Bakan Elvan bölgede yapılan çalışmalar ve projeler hakkında detaylı bilgi verdi. Elvan, Türkiye\'de Çukurova denilince akla ilk gelen şehrin Tarsus olduğunu vurguladı. Ülke için birlikte mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Bakan Elvan, \"Bizim milletimizi öyle bir millet ki, biz bir şeye karar verdik mi, artık sonuna kadar o karar uğruna gereği neyse yaparız. Hepsi vatanımız için, bayrağımız için, her şeyimizi feda ederiz. Güçlü bir hükümetiz, inşallah daha da güçlü olacağız. Daha da güçleneceğiz daha da büyüyeceğiz\" diye konuştu.

Elvan, 2019 yılında Ak belediyecilik anlayışını Mersin\'e gelmesini arzu ettiklerini ekledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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