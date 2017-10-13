(Görüntülü Haber) Bakan Çelik: Dışarıdan yapılan kara propagandaya kulak asmayın (2)

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BAKAN ÇELİK YÜKSEK OKUL AÇTI Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Çukurova Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan Abdi Sütçü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nun açılış törenine katıldı

13 Ekim 2017 22:52

BAKAN ÇELİK YÜKSEK OKUL AÇTI

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Çukurova Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan Abdi Sütçü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu\'nun açılış törenine katıldı. Törende Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Hüseyin Sözlü, Çukurova Üniversitesi Rektörü Mustafa Kibar, kent protokolü ve öğrenciler katıldı. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, babası Abdi Sütcü\'nün vasiyeti üzerine okulu yaptırdıklarını söyledi. Daha sonra konuşan Bakan Çelik, Sütcü ailesine teşekkür ederek, diğer işadamlarının da benzer yatırımlar yapmasının önemli olduğunu söyledi. Geçmişte Türkiye\'deki sağlık sisteminden örnekler veren Bakan Çelik, \"Bu okullarda yetişen öğrenciler, sağlık sektörüne büyük katkıları olacak\" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Çelik ve protokol, okulun açılış kurdelesini kestikten sonra laboratuvarları gezdi.

 

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