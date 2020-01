(Görüntülü Haber) Bakan Çavuşoğlu: Avrupalı turist Türkiye'ye geri gelmek istiyor

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, \"Gelecek sene Almanya\'dan, Avrupa\'nın her yerinden gelen turist sayısında artış olacak, talepler patlamaya başladı. Türkiye\'ye geri gelmek istiyorlar\" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, OTI Holding\'in kuruluşunun 25\'inci yılı etkinlikleri kapsamında Belek\'teki bir otelde düzenlenen gala yemeğine katıldı. Galada yaklaşık 30 ülkeden 2 bine yakın acente sahibi, havayolu şirket temsilcileri ve operasyon müdürleri de yer aldı. Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, 2002 yılında yılda 13 milyon turist sayısından 2014 yılında 34 milyon turist sayısına ulaşıldığını belirtti. 2015 ve 2016\'da Türkiye\'ye gelen turist sayısında biraz düşüş olduğundan bahseden Bakan Çavuşoğlu, \"Ülkelerimiz arasında görüş ayrılıkları olabilir. Bazı sorunlar da yaşanabilir. Bizlerin görevi diyalog yoluyla o sorunları aşmak. Bu konuda samimi çabalar sarf ettiğimizi bilmenizi isteriz, ama siyasetçiler özellikle bir sorun yaşandığı zaman kendi vatandaşlarını, yani sivil halkı cezalandırıcı adımlardan kaçınmalıdır. Ama bu sene turist sayısının artmaya başladığını gördük\" diye konuştu.



\'TÜRKİYE\'YE GERİ GELMEK İSTİYORLAR\'



Antalya\'ya gelen, golf oynayanların sayısının artığına dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:



\"Golf sektörünü inceleme turuna çıktık. Bir Alman bana şunu söyledi, \'Bizim siyasetçiler Türkiye\'ye gitmememiz için telkinde bulunuyor ama, buranın tadını İngilizler çıkarıyor.\' Doğru, İngiltere\'den gelen turist sayısında artış var. Gelecek sene Almanya\'dan Avrupa\'nın her yerinden gelen turist sayısında artış olacak, talepler patlamaya başladı. Son iki sene gittikleri yerden memnun kalmadılar ve oralarda soyuldukların söylüyorlar. Türkiye\'ye geri gelmek istiyorlar. Bizim farkımız, insanı çok seviyoruz ve insana hizmet etmeyi, insanları memnun etmekten mutlu oluyoruz. O nedenle turizm sektöründe, hizmet sektörümüz dünyada en önde. Türk Hava Yolları\'ndan daha iyi bir hava yolu şirketi var mı? Özel havayolu şirketlerimiz de aynı iyi. Çok kaliteli otellerimiz var.\"



YAYMAN: BERLİN NE KADAR GÜVENLİ İSE İSTANBUL O KADAR GÜVENLİDİR



Galada konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu da turizmin gelişmesine yerli ve yabancı şirketlerin büyük katkısı olduğunu anlattı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ise Türkiye\'nin, dünyanın en çok turist ağırlayan altıncı ülkesi olduğunu belirtti. Türkiye\'ye gelen her turisti tanrı misafiri olarak gördüklerini dile getiren Yayman, \"Berlin ne kadar güvenli ise, İstanbul o kadar güvenlidir. Paris ne kadar güvenli ise, Antalya o kadar güvenlidir\" dedi.



Galada Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Rus Turizm Endüstrisi Başkanı Sergei Pavlovich Schipilko, Almanya Turizm Endüstrisi Federal Birliği Başkanı ve Dünya Turizm Örgütü Uluslararası Kalkınma için Sürdürülebilir Turizm Yılı Özel elçisi Michael Frenzel, Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi Başkanı Gerald Lawless de yer aldı.