(Görüntülü Haber) Bakan Canikli, Tirebolu Ak Parti İlçe Başkanı'nın cenazesine katıldı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Giresun’da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren AK Parti Tirebolu İlçe Başkanı 62 yaşındaki Kemal Koç\'un cenaze törenine katıldı.



Kanser nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde hayatını kaybeden Kemal Koç için Tirebolu’da Cintaşı Camisi\'nde tören düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun Milletvekilleri Sabri Öztürk ve Cemal Öztürk, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, AK Parti Giresun İl Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.



Tören öncesinde Bakan Canikli, Kemal Koç\'un ailesine başsağlığı diledi. Koç\'un cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra Kurcakale Mezarlığı\'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.