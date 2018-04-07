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Spor

(Görüntülü Haber) Bakan Bak'tan Halkapınar ve Karabağlar'a ziyaret

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) ALTINORDU'nun ev sahipliğinde düzenlenen U12 İzmir Cup Turnuvası'na katılıp inşaatı süren Alsancak Stadı'nı gezen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İzmir'deki programını sürdürdü

07 Nisan 2018 17:47

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) ALTINORDU\'nun ev sahipliğinde düzenlenen U12 İzmir Cup Turnuvası\'na katılıp inşaatı süren Alsancak Stadı\'nı gezen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İzmir\'deki programını sürdürdü. Bak, bugün İzmir Valisi Erol Ayyıldız\'la birlikte önce Halkapınar Spor Salonu ve Atatürk Stadı Kompleksi içindeki cimnastik salonuna gidip incelemelerde bulundu. Bu ziyaretlerin ardından Karabağlar Yunus Emre Mahallesin\'nde yapımı süren Gençlik ve Spor Merkezi\'ne gelen Bakan Bak, tesisi dolaştı. Spor salonu ve ofisleri gezen Bak, merkezi beğendiğini ifade etti. Vatandaşlar ve çocuklarla sohbet eden Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çalışmaların hızlandırılmasını istedi. Çocuklara burada gönüllerince spor yapabileceklerini ifade eden Bakan Bak, 2 ay içinde Gençlik ve Spor Merkezi\'nin hizmete gireceği müjdesini verdi. Mahalle sakinleriyle bol bol hatıra foroğrafı çektiren Bak, ardından Aydın\'a gidecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı karşılaşamak için Adnan Menderes Havalimanı\'na doğru yola çıktı.

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