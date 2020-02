(Görüntülü Haber) Bakan Bak: Biraz geç kalırsa Kılıçdaroğlu sıraya bile giremeyecek

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, karşılarında aday konusunda daha karar verememiş bir muhalefet olduğunu söyleyerek, \"Muhalefet adayını bile belirleyemedi ama, şu anda aday sayısı artıyor. Bana kalırsa biraz geç kalırsa, Sayın Kılıçdaroğlu sıraya bile giremeyecek\" dedi.



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu\'nu makamında ziyaret etti. Bakan Bak, burada yaptığı açıklamada 24 Haziran seçimlerine değinerek, karşılarında aday konusunda daha karar verememiş bir muhalefet olduğunu söyledi. Bakan Bak, \"Muhalefet adayını bile belirleyemedi, ama şu anda aday sayısı artıyor. Bana kalırsa biraz geç kalırsa Sayın Kılıçdaroğlu sıraya bile giremeyecek. Adaylar konusunda daha karar vermemiş karşınızda bir muhalefet var. Milletimiz, ülkenin bekası için doğruyu görecektir. Milletimize güveniyoruz, milletimizin değerlendirmesini, onun terazisinin ne kadar hassas olduğunu biliyoruz. Biz büyüyen, gelişen güçlü Türkiye istiyoruz. O yüzden de Cumhurbaşkanımızla yol yürümeye devam edeceğiz. Bu ülke üzerinde oynanan oyunlara önemli bir cevap olacaktır bu seçim\" dedi.



Bakan Bak, muhalefetin daha önce \'erken seçim\' istediğini, ancak şimdi yapılacak seçimi \'baskın seçim\' olarak nitelendirdiğini belirterek, şöyle konuştu:



\"Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde kararı aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Her ne kadar muhalefet \'baskın seçim\' diyorsa da diğerleri erken seçim erken seçim diye kuduruyorlardı, şimdi bahane arıyorlar. Her zaman milletin desteğini almak için uğraştık. Ak Parti her zaman seçime hazırdır. Milletin içinden gelen parti. Seçim bölgemizdeki süreç için de hayırlı olmuştur. İnanıyoruz milletimiz tekrar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'a, Ak Parti\'ye ve \'Cumhur\' ittifakına büyük bir destek verecektir. Yoğun bir çalışma sergiliyor teşkilatımız. Biz kongre sürecini tamamlamış bir partiyiz. Her an seçime hazır bir parti olarak inanıyoruz ki 24 Haziran seçimleri de Ak Parti ve Cumhurbaşkanımızın ve \'Cumhur\' ittifakının yanında çok çalışacağız ve kapı kapı dolaşacağız. Ne kadar önemli olduğunu bu seçimin anlatacağız.\"