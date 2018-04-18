T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Bakan Arslan'ın yeğeni son yolculuğuna uğurlandı

İlhami TURAN/KAĞIZMAN (Kars), (DHA)- KARS'a gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, dün gece yaşamını yitiren yeğeni Burcu Arslan'ın (20) Kağızman'daki cenaze törenine katıldı

18 Nisan 2018 21:07

İlhami TURAN/KAĞIZMAN (Kars), (DHA)- KARS\'a gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, dün gece yaşamını yitiren yeğeni Burcu Arslan\'ın (20) Kağızman\'daki cenaze törenine katıldı.

Nuran- Seyfettin Arslan çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan bedensel engelli Burcu Arslan dün gece yaşamının yitirdi. Yeğenin ölüm haberi üzerine bugün uçakla Kars\'a gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan\'ı, havalimanında Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, protokol üyeleri ve partililer tarafından karşılandı. Bakan Arslan, daha sonra Vali Rahmi Doğan ile birlikte yeğeninin cenaze törenine katılmak üzere Kağızman ilçesine bağlı Bulanık köyüne geçti. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Burcu Arslan yakınlarının gözyaşları arasında Bulanık köyü mezarlığında defnedildi. Üzgün olduğu görülen Bakan Arslan, kurulan taziye çadırında taziyeleri kabul etti.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TURANKAĞIZMAN Kars DHA KARSUlaştırma DenizcilikHaberleşme Bakanı Ahmet ArslanBurcu ArslanKağızmanNuran Seyfettin ArslanYeğeninKarsRahmi Doğan Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta AK PartiBaşkanı AdemBakan ArslanVali Rahmi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24