T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Bakan Arslan uyardı: Frene güvenme kurala güven

İlhami TURAN / KAĞIZMAN (Kars), (DHA) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kurban Bayramı'nın ikinci günü baba ocağı Kars'ın Kağızman ilçesine gelerek hemşehrileri ile bayramlaştı

03 Eylül 2017 16:13

İlhami TURAN / KAĞIZMAN (Kars), (DHA) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kurban Bayramı\'nın ikinci günü baba ocağı Kars\'ın Kağızman ilçesine gelerek hemşehrileri ile bayramlaştı. Vali Rahmi Doğan, AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey, Kağızman Kaymakamı Ercan Öter ve Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız\'ın eşlik ettiği Bakan Ahmet Arslan, Kağızman Belediyesi açık pazar yerinde yapılan bayramlaşmada hemşehrilerine hitab etti. Bakan Arslan, \"Memlekete gitmek ve gelmek güzel. Ama yarından itibaren iki gün insanlarımız yollara düşecek. Diyoruz ki bayram, bayram tadındaki hatıralarla insanların hafızasında kalsın. Bayram insanların hafızasında kazalarla, ölümlerle, yaralanmalarla, sakatlanmalarla kalmasın. Bunun da yolu belli. İçişleri Bakanlığımızın güzel bir uygulaması var. \'Frene güvenme, kurala güven\' Çünkü sen kuralın koyduğu hızın üstünden gidersen, öndeki araçla yeteri kadar mesafe bırakmazsan, frene asıldığın an fren görevini yerine getiremez. Sonuçta fren kul yapısı. Kul yapısına güvenmeyip, kurallara güvenmek, kurallara uymak lazım. Onun içinde diyoruz ki canınız bizim için önemli. Taşıdığınız yolcuların canı da bizim için bir o kadar önemli\" diye konuştu. Toplu bayramlaşmadan sonra esnafı tek tek ziyaret ederek bayramlaşan bakan, annesinin mezarının başında dua etti. Bir gün Kağızman da kalan Bakan ilçeden ayrıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TURANKAĞIZMAN Kars DHA Ulaştırma DenizcilikHaberleşme Bakanı Ahmet Arslan Kurban BayramıKars KağızmanVali Rahmi Doğan AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey Kağızman Kaymakamı ErcanKağızman Belediye Başkanı Nevzat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24