(Görüntülü Haber) Bakan Arslan: FSM'de kapatılan şeritler bugün saat 18.00 itibariyle tekrar trafiğe açılacak

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan\'ın, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nde başlatılan (TAK) kurulum çalışmalarına ilgili yazılı basın açıklaması yaptı. Arslan açıklamasında, “Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nde 23 Eylül 2017 tarihinde başlatılan otoyol üzerine güvenlik amaçlı çelik konstrüksiyon (TAK) kurulum çalışmalarını, arkadaşlarımızın özverili çalışmaları neticesinde planlanandan 20 gün önce tamamlamış bulunuyoruz. 20 Kasım 2017 tarihinde saat 22:00\'de açılması planlanan köprüdeki kapatılan şeritler, bugün saat 18:00 itibariyle tekrar trafiğe açılacaktır\" dedi. Bakan Ahmet Arslan açıklamasında, \"Köprü üzerindeki çalışmalar İstanbullu vatandaşlarımızın mağdur olmaması amacıyla 7 gün 24 saat sürdürülmüş ve olabildiğince erken bitirilmiştir. Kurulum çalışmalarını anlayışla karşıladıkları için İstanbullu vatandaşlarımıza öncelikle şükranlarımızı sunuyorum. Özverili çalışmalarından ötürü de çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı.