(Görüntülü Haber) Bakan Albayrak: Enerji Verimliliği Eylem Planı'nı açıkladı

Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL, (DHA) ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, \"Belirlediğimiz 10.9 milyar dolarlık yatırımla, hedeflenen, 2033\'e kadarki kazanım yaklaşık 30.2 milyar dolar\" dedi. Albayrak, \"2023\'e kadar hedef yılda yaklaşık 350 bin konutun dönüştürülme süreci. 2023\'e kadar yaklaşık 1.7 milyon dönüşümü nasıl olacak ve bu dönüşüm nasıl bir anlam ifade ediyor? Yaklaşık 10 milyar dolarlık bir tasarruf potansiyelinden bahsediyoruz\" diye konuştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 55 maddelik “Enerji Verimliliği Eylem Planı\"nın sanayi, konut ve ulaştırma sektörlerini kapsayan eylem planlarını açıkladı. Bakan Albayrak, “Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı\"nın açılış töreninde “Enerji Verimliliği Eylem Planı\"nın tanıtımını yaptı. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı\'nda düzenlenen programda konuşan bakan Albayrak, “Enerji Verimliliği Eylem Planı\" ile ilgili 2023\'e kadar yaklaşık 10.9 milyar dolarlık yatırımın olduğunu ifade etti. Albayrak, “Belirlediğimiz bu 10.9 milyar dolarlık yatırımla, hedeflenen, 2033\'e kadarki kazanım yaklaşık 30.2 milyar dolar. Bu yaklaşık 23.9 milyon ton petrol eş değeri bir enerji tasarrufu demek. Aynı zamanda ciddi anlamda bakıldığında birincil enerji tüketimimizde yüzde 14\'e varan azaltım demek ve hakikaten çevreci profilde baktığımızda da 66.6 milyon karbon emisyonunda salınım azaltımı hedefi demek. Bu, oluşacak yan sektörlerle ve endüstriyle birlikte 20 bini aşan bir istihdam, aynı şekilde bu enerji tasarrufunun sağlanmasıyla da ortaya çıkacak olan alternatif yatırımlarla yaklaşık 4.2 milyar dolar bir enerji santral yatırımında da tasarrufa gitmiş olmak demek\" dedi. 55 EYLEM PLANI Bakan Albayrak, enerji tüketiminde başlı başına öne çıkan üç sektör olduğunu belirterek, “Bir tanesi sanayi. Bu, tüketimin yaklaşık yüzde 32\'sini yapan. Diğeri ulaştırma. Aynı şekilde yüzde 26\'lık bir oranı var. Konut ve hizmetler dediğimiz, ısıtma, aydınlanma, hizmet sektörüyle ilgili diğer alanları birleştirdiğimizde, bu üç nokta yaklaşık yüzde 90\'lık bir orana tekabül ediyor. Ağırlıklı odaklandığımız nokta bu alanlarda hangi hususları tasarruf ve verimlilik açısından öne çıkarabiliriz. Bu çerçevedeki 55 eylem planımıza baktığımızda her bakanlığa, her paydaşa ciddi bir hedef düşüyor\" diye konuştu. 1.7 MİLYON KONUTTA 10 MİLYAR DOLARLIK TASARRUF Eylem planındaki alanlardan birisi olan konutlardaki dönüşüme dikkat çeken bakan Albayrak, “Burada hakikaten ciddi bir potansiyel ve marjın olduğu, bilinçlenmenin farkındalığın en alt düzeyde olup, doğru bilinçlendirme ve metodolojiyle; farkındalık, ekonomi anlamında tasarruf ve verimlilik oluşturacak çok büyük bir alan var. Bu ekosistemin merkezinde konutu oturttuğumuz ve etrafına bakanlığımızın koordinasyonuyla, dağıtım şirketleri, izolasyon tedarik firmalarıyla birlikte, finans kurumlarının da bulunduğu çok büyük bir potansiyel var. 2023\'e kadar hedef yılda yaklaşık 350 bin konutun dönüştürülme süreci. 2023\'e kadar yaklaşık 1.7 milyon dönüşümü nasıl olacak ve bu dönüşüm nasıl bir anlam ifade ediyor? Yaklaşık 10 milyar dolarlık bir tasarruf potansiyelinden bahsediyoruz. Bunun içerisinde 2023\'e kadarki dönüşümde 1 milyar, sonra o 1.7 milyon konutun 20 yıllık izolasyon ömrü içerisinde toplam 10 milyar dolarlık tasarruf potansiyeli\" şeklinde konuştu. \"ÇOK REKABETÇİ BİR PROGRAM ORTAYA ÇIKACAK\" Albayrak, “Doğalgaz konusunda da hassasız. Konforu her yere getireceğiz ama verimlilik noktasında minimum harcamayla maksimum ısınma. Verimlilik stratejisinin bir ayağı da böyle. Kış aylarında izolasyon sorunu yaşayan evlerde hangi derece kaloriferleri kullanıyoruz, izolasyonu olan evlerde hem yazın hem kışın klimaları nasıl kullanıyoruz? Bankalar Birliğimiz özelinde, finansal kurumlarımızla birlikte çok yakın çalıştığımız ve bununla ilgili tüketici kredisi özelinde değil daha rekabetçi, işin teminat ve vade tarafıyla ilgili çok rekabetçi bir program ortaya çıkacak. Ayrılan bütçe ve dönüşümle ilgili süreci bir noktaya taşıyacağız\" diye konuştu. \"SÜRDÜRÜLEBİLİR OLSUN\" “Sektörlerimizdeki en iyi uygulamalar bizde var. Bakanlık olarak, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü olarak biz burada yol gösterici, koordinasyon rolüyle birlikte tüm paydaşlarla bunları en detaylı şekilde paylaşacağız\" diyen bakan Albayrak, \"Bankalara da, evlere de tüm organize sanayi bölgelerine… Bunu yapacağız ki hakikaten bu anlamdaki geri dönüşüm açısından, verimlilik açısından, tasarruf açısından bu mesafeyi kat edebilelim. Yoksa bunu hayata geçirmek öyle kolay olmayacak. İş dönüyor dolaşıyor paraya, finansmana, vadeye, maliyete geliyor. Konuttaki vatandaş da, fabrika sahibi sanayici de bana getirisi ne, ne kazanacağım, maliyeti ne, hangi vadede, hangi şekilde diye soruyor. Doğru bir model oluşturacağız ki sürdürülebilir olsun\" diye konuştu. SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Bakan Albayrak, ikinci önemli ayak olan sanayide diğer alanlardaki gibi bir çerçevenin üzerine inşa edeceklerini ifade ederek, “Çünkü işin sonunda bir çok taraf olduğu gibi yerlileşme noktasında, bu dönüşümü sağlayacak alanlar noktasında çok ciddi bir potansiyel fırsat var. Yan sanayinin, yan sektörlerin gelişmesi açısından. Diğer alanlarla gittiğimizde tarımda traktörler ciddi bir fırsat var. Onlarla ilgili belirlediğimiz rakamları az sınırda tutup üzerinde ne gibi performans ortaya konulursa ciddi bir tasarruf ortaya oranı var? Sulama da, motorlar da ve bunlarla ilgili tarım bakanlığımızla yakın bir çerçevede çiftçilerimizle ilgili çalışma yürütüyoruz\" dedi. “BİR ARAÇTA BİR KİŞİ, HEM ENERJİ İSRAFI, HEM HERKES KAYBEDİYOR\" İstanbul gibi büyük metropol şehirlerde toplu taşımanın yaygınlaştırılmasına dayalı birincil derecede tüketimi artıran unsurlar olduğunu ifade eden bakan Albayrak, “İstanbul trafiği malumunuz, bir araçta bir kişi, hem enerji israfı, hem herkes kaybediyor. Allah\'tan İstanbul gibi bir şehre yakışır bir hizmet anlayışıyla birlikte İstanbul\'un dört bir tarafında toplu yoğun bir şekilde yürüyor\" diye konuştu. KAMU BİNALARININ DÖNÜŞÜMÜ Albayrak, kamu tarafının da üzerine düşen hususlar olduğuna dikkat çekerek, “Okullarımızdan yurtlarımıza kadar, devlet binalarından hastanelere kadar belirlenen sayıdaki bütçe içerisinde ortaya koyduğumuz bir rakamla 2023\'e kadar asgari bir yüzde 20 dönüşüm hedefini Enerji Bakanlığımız başta olmak üzere, denetim ve takip raporlamalarıyla birlikte hem ısınma, yalıtım hem aydınlatma açısından dönüşüm sağlanmasının biz de takipçisi olacağız\" dedi. SOKAK AYDINLATMALARINDAN YILDA 180 MİLYON LİRA TASARRUF Bakan Albayrak, sokak aydınlatmalarının diğer bir önemli konu olduğunu belirterek, “Elektrik dağıtım şirketleri başta olmak üzere, bölgesel anlamda yerel yönetimler, kamu alanlarının dönüşümü olmak üzere çok ciddi bir potansiyel alanı oluşturan önemli bir yer. Türkiye\'de bugün itibariyle yaklaşık 7.5 milyon sokak aydınlatması var. 2023\'e kadar belirlediğimiz hedef; yüzde 30\'a varan bir dönüşümü gerçekleştirmek. Bu dönüşümün yıllık tasarruf unsuru asgari 180 milyon lira olacak bir süreci ortaya koymak istiyoruz. Tüm ekosistemi değiştirdiğinizdeki 2033\'e kadar hedef 600 milyonluk liralık bir tasarruf ki, burada da hakikaten dönüşüm hususu çok önemli. Bunu nasıl gerçekleştireceğimizle alakalı husus can alıcı nokta. Ciddi bir Pazar, marj, piyasa, dağıtım şirketleri, düzenleyici otorite, kamu ve vatandaşın bu çerçevedeki taleplerine dayalı işin ekonomisinin ortaya konulması\" şeklinde konuştu.