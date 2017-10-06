(Görüntülü Haber) Bahçesine yaptırdığı sulama havuzunda boğuldu

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA) TEKİRDAĞ\'ın Malkara İlçesi\'nde meyve bahçelerini sulamak için yaptırdığı havuza düşen 75 yaşındaki Yusuf Ayran, boğularak hayatını kaybetti. Malkara\'nın Izgar Mahallesi\'ne 3 kilometre mesafedeki Baygın mevkiinde meyve bahçesi bulunan Yusuf Ayran, meyve ağaçlarını sulamak için bahçesine bir sulama havuzu yaptırdı. Yaklaşık 3 metre derinliğinde bulunan havuzun etrafını taşlarla çeviren Ayran, üzerlerine de tahta döşedi. Dün meyve bahçesine giden Yusuf Ayran\'ın gece geç saatlere kadar evine dönmemesi üzerine oğlu Mahmut Ayran, gittiği bahçede babasını havuzdaki künk içine düşmüş olarak gördü. Mahmut Ayran\'ın çağırması üzerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri Yusuf Ayran\'ın havuzda boğularak öldüğünü belirledi. 3 çocuk babası Ayran\'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.