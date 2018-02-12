(Görüntülü Haber) Bahçeşehir Koleji Sinop Kampüsü 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında açılacak

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) – SİNOP’ta 2018-2019 eğitim öğretim yılında hizmete açılacak olan Bahçeşehir Koleji Sinop Kampüsü tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Sinop’ta 2018-2019 eğitim öğretim yılında eğitime başlayacak Bahçeşehir Koleji Sinop Kampüsü için düzenlenen tanıtım toplantısı Halk Eğitim Merkezi ve Sanat Okulu toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halil Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Türkkan, AK Parti İl Başkanı Ali Çöpcü ve vatandaşlar katıldı. \"BU GÜCÜN, SİNOP’TA OLMASI OLMAZSA OLMAZIMIZDI\" Toplantıda konuşma yapan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Sinop’a Bahçeşehir Koleji kampüsü açacaklarını söyleyerek “Sinop kampüsümüzü yerel ortaklarımızla birlikte açıyoruz. Arkadaşlarıma bu eğitim yatırımımızda bizlere burada yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum. Bu eğitim markasının, bu gücün, Sinop’ta olması olmazsa olmazımızdı çünkü Karadeniz, Türkiye’nin incisi. Sinop’ta böyle bir kampüs böyle bir okulun olmaması bana göre bir eksiklik olurdu. Sinop öteden beri hep gelmek istediğim hep görmek istediğim, benim dünyamda da farklı bir yer. Burada eğitim ve öğretim kalitesini ne kadar yukarı çıkarabilirsek o kadar anlaşılabilir olduğuna inanıyorum. Bölgenin yapısı sizlerin eğitim ve öğretime bakış açısı bizi hep güçlendirmiştir, gurur vermiştir çünkü eğitime, öğretime, daha iyi olmaya önem veren güzel şirin bir şehrimiz Sinop\" dedi. Konuşmasının ardından Yücel, katılımcıların sorularını yanıtladı.