(Görüntülü Haber) Bahçelievler'de binlerce kaçak cep telefonu ele geçirildi

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA Bahçelievler\'de bir iş merkezine düzenlenen operasyonda 9 bine yakın kaçak cep telefonu ele geçirildi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Bahçelievler Hürriyet Mahallesi\'nde bulunan bir iş merkezindeki üç işyerine operasyon düzenledi. Baskında 8 bin 978 kaçak cep telefonu, bin 800 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Polis ekipleri G.G.\'yi gözaltına aldı. G.G. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu\'na muhalefetten işlem yapıldı. Ekiplerin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.