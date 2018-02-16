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(Görüntülü Haber) Bahçedeki taşın altından 1 kilo bonzai çıktı

Aziz GÜVENER/ARİFİYE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde jandarmanın operasyonunda A

16 Şubat 2018 12:10

Aziz GÜVENER/ARİFİYE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Arifiye ilçesinde jandarmanın operasyonunda A.T.\'nin bahçesinde taşın altına gizlenen 49 paket halinde 1 kilo 32 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler A.T.\'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşınca harekete geçti. Ekipler, A.T.\'nin Arifiye Sakarya Mahallesi\'ndeki evine baskın düzenledi. A.T.\'nin bahçesinde bulunan bir taşın altına gizlenen 49 paket halinde 1 kilo 32 gram bonzai ele geçirildi. Evde yapılan aramada ise bir adet ruhsatsız tüfek, bir adet muşta ve uyuşturucu satışından elde edilen 5 bin 570 TL ele geçirildi. A.T. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

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