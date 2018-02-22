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(Görüntülü Haber) Bahçede bulunan kanadı kırık kızıl şahin, korumaya alındı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta bir evin bahçesinde kanadı kırık olarak bulunan kızıl şahin, tedavisi için Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı

22 Şubat 2018 19:23

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta bir evin bahçesinde kanadı kırık olarak bulunan kızıl şahin, tedavisi için Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. Örtmenönü Mahallesi\'nde oturan evli ve 3 çocuk babası Metin Yıldırım (36), dün saat 23.00 sıralarında evinin bahçesinde sağ kanadı kırık bir kızıl şahin buldu. Şahini evine alan Yıldırım, yumurta ve ciğer ile besledi. Yılıdım, bugün tedavisinin yapılması için kızıl şahini, Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Kızı şahini önce tavuk zannettiğini belirten Metin Yıldırım, \"Yakalarken tırnakları elime zarar verdi. Şahin olduğunu anladım. Sağ kanadının kırık olduğunu gördüm. Eve götürüp sobanın başında ısınmasını sağladım. Yumurta haşladık. Evimizde biraz ciğer vardı. Ciğeri yedirdik\" dedi. Yıldırım\'a duyarlılığı nedeni ile teşekkür eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvanın tedavisinin ardından doğaya salınacağını söyledi.

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