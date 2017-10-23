(Görüntülü Haber) Bağdat Caddesi'nde kaza: 4 yaralı

* Kaldırıma çıkan lüks otomobil yayalara çarptı





Ozan URAL/ İstanbul DHA-



Emre Yazıcı\'nın idaresindeki 34 P 2888 plakalı lüks otomobil, gece saat 23:00 sıralarında Kadıköy Bağdat Caddesi Göztepe istikametinde kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen 2 yayaya çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Yazıcı ve yanındaki bir kişi ayakta tedavi edilirken, kaldırım da yürürken otomobilin çarptığı Semih Berkay Akın (21) ve arkadaşı ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Semih Berkay Akın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu için ameliyata alınırken, diğer yaralı, Haydarpaşa Numune Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.