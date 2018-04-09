(Görüntülü Haber) Bağcılar'da yangında mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı

Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR\'da bir apartmanın elektrik panosunda çıkan yangın nedeniyle bina içinde mahsur kalan 4\'ü çocuk, 2\'si kadın 6 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yangın saat 13.30 sıralarında Kirazlı Mahallesi\'ndeki 4 katlı binanın girişinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, bina girişindeki elektrik panosu henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın nedeniyle bina içerisi dumanla doldu. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda bulunan 4\'ü çocuk 2\'si kadın 6 kişi binadan dışarı çıkamadı. Çocuklarıyla birlikte dairelerinden çıkamayan aileler büyük korku yaşadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven aracıyla mahsur kalan çocukları kurtardı. Yangını itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Kontrol amaçlı sağlık ekiplerine teslim edilen çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.