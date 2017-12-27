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(Görüntülü Haber) BAĞCILAR'DA TEKSTİL FABRİKASI ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA Bağcılar'da bir tekstil fabrikasında patlama sonrası yangın çıktı

27 Aralık 2017 12:41

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA

Bağcılar\'da bir tekstil fabrikasında patlama sonrası yangın çıktı. 

Yangın saat 08.00 sıralarından Bağcılar Bağlar Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerindeki tekstil fabrikasında çıktı. 6 katlı binanın en üst katında bulunan buhar kazanında patlama meydana geldi. Pattlama sonrası yangın çıktı. Fabrikanın güvenlik görevlileri hemen itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocasinan, Bağcılar, Sefaköy, Bakırköy ve Başakşehir itfaiye ekipleri yangına müdahala etti. Yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Fabrikanın en üst katında maddi hasar meydana geldi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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