T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Bağcılar'da tartıştığı eşini öldürüp intihar etti

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-BAĞCILAR'da sokak ortasında tartıştığı eşi S

05 Mart 2018 01:21

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-BAĞCILAR\'da sokak ortasında tartıştığı eşi S.D.\'yi silahla ateş ederek öldürün A.D. adlı koca, aynı silahla intiha etti.

Neden tartıştıkları anlaşılamayan karı-kocanın cenazeleri Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Bağcılar Göztepe Mahallesi Martı Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, 40\'lı yaşlarda olan S.D. ile A.D. çifti, sokakta kaldırım üzerinde yürürken aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.D. adlı koca silahla eşi S.D.\'ye birkaç el ateş etti. Ardından aynı silahla kendini vurdu. Her ikisi de yere yığılırken bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, sokağın her iki yönüne güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının da incelemelerinin ardından her iki cenaze, Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ersan SANİSTANBULDHABAĞCILARNedenAdli Tıp KurumuOlayBağcılar Göztepe Mahallesi Martı SokakTartışmanınArdındanHerSağlıkPolisNöbetçi Cumhuriyet Savcısının

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24