(Görüntülü Haber) Bağcılar’da okullar yeni eğitim öğretim dönemine hazır

İSTANBUL,(DHA)-BAĞCILAR Belediyesi bölgesindeki 110 okulu 2017-2018 eğitim ve öğretim yılına hazırladı. Öğrencilerin hijyenik bir ortamda eğitim görmeleri için temizlik çalışmaları tamamlayan belediye, öğrencilerin teneffüslerde daha keyifli vakit geçirebilmesi için de bahçeleri renklendirerek okul düzenlemesi yaptı. 2017-2018 eğitim öğretim yılı boyunca devam edecek temizlik çalışmalarını Ziya Gökalp Ortaokulu\'nda sürdüren Bağcılar Belediyesi Çevre ve Koruma Müdürlüğü temizlik personelleri okulların sınıflarını, koridorlarını, laboratuvarlarını ve öğretmen odalarını derinlemesine temizledi. Ayrıca bahçelerde voleybol, basketbol ve futbol sahası ve sınıf çizgileri yeniden çizilerek, minik öğrencilere sek sek ve ip atlama alanları oluşturuldu. Kentsel dönüşüm kapsamında depreme dayanıksız 22 okulu Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İBB ve hayırseverlerin yardımıyla baştan yaparak öğrencilerin güvenliğini önceliği yapan Bağcılar Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı ve huzurlu bir ortamda eğitim görebilmesi amacıyla gerçekleştirdiği temizlik sürecini ilaçlama yaparak tamamladı. “BAĞCILAR’DA EĞİTİM KONUSUNDA CİDDİ BİR MESAFE KAT ETTİK” Okulların temizlik ve bahçe düzenleme çalışmalarını yakından takip eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, şunları söyledi: “Okullarımızın temizliği başta olmak üzere bakım ve onarımlarını biz üstleniyoruz. Bugün de Ziya Gökalp ortaokulumuzun bahçesinde geleneksel oyunlarını çocuklarımızın oynayacağı alanlara hazırlıyoruz ve temizliklerini yapıyoruz.Okulların bakım ve onarımları ise tamamen bitmiş durumda. Bağcılar bugün itibariyle eğitime hazır. Bağcılar’da eğitim konusunda ciddi bir mesafe kat ettik. Artık okullarımız tekli eğitime geçti. Son 2 yıl içerisinde 26 okul arazisini kamuya kazandırdık. Kentsel dönüşüm çerçevesinde Bağcılar’daki tüm okullar yenilendi. Bugün itibariyle problemli hiçbir okulumuz kalmadı. Yeni dönemde başarılı bir süreç temenni ediyorum.”