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(Görüntülü Haber) Bağcılar'da iş yerinden akü hırsızlığı

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA Bağcılar'da sabaha karşı bir akü satış bayiine giren kimliği belirsiz kişi yada kişiler, kepenkleri ve alarm kutusunu kırarak içeri girdi

22 Kasım 2017 12:19

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA Bağcılar\'da sabaha karşı bir akü satış bayiine giren kimliği belirsiz kişi yada kişiler, kepenkleri ve alarm kutusunu kırarak içeri girdi. İşyerine giren şüpheliler, içeriden yaklaşık 10 bin lira değerinde 50 akü alarak kayıplara karıştı. Olay Bağcılar, Kemalpaşa Mahallesi\'nde sabah saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi yada kişiler geldikleri araç ile 1982 Sokak üzerinde bulunan bir akü satış bayiinin kepenklerini ve alarm kutusunu kırarak içeri girdi. Şüpheliler, otomobil akülerinin olduğunu görünce geldikleri araca yüklemeye başladı. Bu sırada iş yerinin hemen üstünde oturan bir vatandaş hırsızları görünce bağırmaya başladı ve durumu polis ekiplerine haber verdi. Şüpheliler, vatandaşın bağırmasıyla panikleyerek geldikleri araca yükledikleri akülerle birlikte olay yerinden hızla uzaklaştı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızları gören vatandaştan aldığı bilgiler doğrultusunda şüphelilerin peşine düştü. Polis ekipleri iş yerinde olay yeri çalışması yaptı. İş yeri sahibinden alınan bilgiye göre, içeriden 50 adet akü alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, iş yerinden yaklaşık 10 bin lira değerinde 50 adet akü çalan hırsızları yakalamak için çevrede çalışma başlattığı öğrenildi.

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