(Görüntülü Haber) Bağcılar'da 2. dönem, engelli öğrencilerin özel gösterisiyle başladı

Enver ALAS - Cansel KİRAZ / İSTANBUL, (DHA) 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi başladı. Bağcılar Belediyesi ile Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Abdullah Bin Mektum Özel Eğitim Uygulama Merkezi\'nde düzenlenen \'2. Dönem\' açılış programında, okulda özel eğitim alan öğrencilerin gösterisi beğeni topladı. Bağcılar Abdullah Bin Mektum Özel Eğitim Uygulama Merkezi\'nde gerçekleşen törene İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ile okul öğrencileri, öğretmenler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan programda, katılımcılara 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşananları anlatan bir video izletildi. Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, 2017 - 2018 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin hayırlı olması temennisinde bulundu. Yelkenci, Abdullah Bin Mektum Özel Eğitim Uygulama Merkezi\'nin özel eğitim okulu olduğunu ve bakanlık ile İstanbul Valiliği\'nin verdiği destek sayesinde İstanbul\'da bu tür okullarda güzel işler yapıldığının altını çizdi. \"7 ÖZEL EĞİTİM OKULUNU BİTİRİP EĞİTİM ÖĞRETİME KAZANDIRACAĞIZ\" Yelkenci, \"Geçen yıl 7 özel eğitim okulunu kazandırılmıştır. Bu yıl da devam eden 7 okulu en kısa zamanda bitirip eğitim öğretime kazandırmak için gayret ediyoruz. Özel eğitim okullarında 9 bin 500, özel eğitim sınıflarında da 10 bin 500 olmak üzere yaklaşık olarak yaklaşık 20 bin öğrencimiz özel eğitim almaktadır. Ayrıca 45 bin öğrencimiz de kaynaştırma eğitim dediğimiz diğer okullarımızda eğitimlerine devam etmektedir\" dedi. \"3 MİLYONU AŞKIN ÖĞRENCİYE HİZMET VERİYORUZ\" Genel eğitim üzerine bilgiler de paylaşan Ömer Faruk Yelkenci, \"İstanbul\'da 6 bin 127 okulda, 2 milyon 785 bini örgün eğitimde, 310 bini de açık öğretimde olmak üzere 3 milyonu aşkın öğrenciye hizmet veriyoruz. Resmi ve özel okullardaki personelimizin toplamı da 165 bindir\" diye konuştu. BAŞKAN ÇAĞIRICI: HEDEF TEKLİ EĞİTİME GEÇMEK Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise konuşmasında Bağcılar\'da eğitimin her geçen daha ileriye gittiğini belirterek, \"Bugün 10 okul inşaatıyla, yeni başlayacak inşaatlarla birlikte hedef; en kısa sürede tekli eğitime geçmek ve Bağcılar\'daki eğitim seviyesini çok iyi bir noktaya taşımak\" şeklinde konuştu. Bağcılar Kaymakamı Eldivan ise Bağcılar genelinde 160 bin civarında öğrenci olduğunu belirterek, kadrolu öğretmen sayısının da artması gerektiğini kaydetti. DERS ZİLİ ÇALDILAR Konuşmaların ardından özel eğitim sınıfı öğrencileri ile Aşık Veysel İlkokulu öğrencileri ortaklaşa gerçekleştirdikleri \'işaret dili gösterisi\' beğeni topladı. \'Engelleri birlikte aşalım\' gösterisiyle sona eren etkinliğin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Yelkenci, Belediye Başkanı Çağırıcı ve Kaymakam Eldivan, öğrencilerle birlikte ders zili çaldı.