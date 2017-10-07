(Görüntülü Haber) Bağ evinde yangın çıktı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR(Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Alaşehir İlçesi\'nde tek katlı ahşap bağ evi, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında oturulamaz hale geldi. Belenyaka Mahallesi\'nde eşi 70 yaşındaki Fadime Demirel ile birlikte oturan 75 yaşındaki Mehmet Demirel\'e ait evde, dün saat 20.00\'de, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, ahşap binayı kısa sürede sardı. Alaşehir itfaiyesi yangını komşu evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Evin boş olması sayesinde yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma da soruşturma başlattı. Demirel çiftinin, üzüm sezonunun sona ermesiyle Alaşehir İlçesi\'ndeki evlerine taşındığı belirtildi. Yangın haber alan Mehmet Demirel, gelerek üzgün halde yanan evini izledi. Demirel, \"Ev boştu. \'Yangın çıktı\' dediler, geldim. Nasıl olduğunu, nasıl çıktığını bilmiyorum\" dedi. Görgü tanığı Ali Külcü, \"Sanayide işyerim var. Evime gidiyordum. Buradan geçerken, alevlerin yükseldiğini gördüm, muhtarı aradım. Ama alevler çok yüksekti, ev bir anda kül oldu\" dedi. Belenyaka Mahallesi Muhtarı Ahmet Yücel, \"Yangın var\' diye telefon geldi. Ben de itfaiyeyi aradım. Olay yerine geldik. Yangının neden çıktığı hakkında henüz bilgimiz yok. Evde yaşayan Mehmet Demirel Alaşehir\'e taşınmış. Ev boşmuş\" dedi.