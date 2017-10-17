(Görüntülü Haber) Baca yangını korkuttu

Mithat ÜNAL ANAMUR, (MERSİN), (DHA) MERSİN\'in Anamur İlçesi\'nde meydana gelen baca yangını mahallede korkulu anlar yaşattı. Yangın, ilçeye bağlı Saray Mahallesi 207 sokakta bulunan 4 katlı Ali Sami Adil Apartmanı\'nın çatısında meydana geldi. Saat 10.00 sıralarında başlayan yangına Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Binanın altında bulunan bir işyerinin baca temizliğini yapmadığı ve içerde bulunan atıkların tutuşması nedeni ile yangının meydana geldiği ifade eden mahalle muhtarı Tacettin Baz, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması ile yangının kontrol altına alınıp söndürüldüğünü söyledi. İtfaiye görevlileri, bacaların temizlenmemesi sonucu yangınların çıktığını belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu.