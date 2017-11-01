(Görüntülü Haber) Babası lösemi tedavisi gören genci, sosyal medya grubu askere uğurladı

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de yaşayan ve babası lösemi tedavisi gördüğü için kendisini askerliğe uğurlamaya gelemeyen 22 yaşındaki Alper Karaca\'yı, sosyal medya hesabı Denizli Trafik ve Yaşam Grubu takipçileri yalnız bırakmadı.



Denizli\'de yaşayan ve Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı\'na acemi er olarak gidecek olan Alper Karaca, sosyal medya hesabı Denizli Trafik ve Yaşam Grubu takipçileri tarafından askere uğurlandı. Alper Karaca\'nın 48 yaşındaki babası Mehmet Karaca\'ya 1.5 ay önce lösemi teşhisi konulduğunu ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedavi gördüğünü öğrenen Denizli Trafik ve Yaşam Grubu sosyal medya hesabı, baba ve oğulun fotoğraflarını paylaşıp destek çağrısı yaptı. Yaklaşık 8 ay önce kurulan ve 210 bin takipçisi bulunan hesaptan yapılan çağrı üzerine, Alper Karaca\'yı uğurlamaya annesi ve akrabalarının yanı sıra yaklaşık 150 kişi geldi. Çağrı üzerine gelen grup üyeleri tarafından oluşturulan 50 araçlık konvoyla şehir turu atan Alper Karaca, otogarda Denizli Trafik ve Yaşam Grubu tarafından kurulan müzik sistemiyle oyun havası oynadı. Grup, son olarak İstiklal Marşı\'nı okuyarak Karaca\'yı birliğine uğurladı.



\"BURUK BİR SEVİNÇ YAŞIYORUM\"



Askere gittiği için gururlu olduğunu ancak babası yanında olamadığı için üzgün olduğunu belirten Alper Karaca, \"Aslında içimde buruk bir sevinç var. Vatani görevimi yapmaya gittiğim için gururluyum. Babamın rahatsızlığından dolayı buruk bir sevinç yaşıyorum. Denizli Trafik ve Yaşam Grubu\'na çok teşekkür ediyorum. Babam 1 buçuk aydır tedavi görüyor. Babamın hastalığı erken teşhis oldu. Bu çok önemli bu hastalıkta. Tedavisi devam ediyor, daha iyi olacak inşallah. Babam burada olsa daha güzel olurdu ama nasip değilmiş\" dedi.



\"EŞİME MORAL OLDU\"



Anne Asiye Karaca, verilen destek karşısında mutlu olduğunu ifade ederek, \"Bu yapılan bize inanılmaz güç verdi. Eşimin yokluğunu aratmadılar. Bizi yalnız bırakmayanlara çok teşekkür ediyorum. Bu destek lösemi hastası eşime de çok moral oldu\" diye konuştu.



\"BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ\"



Denizli Trafik ve Yaşam Grubu yöneticisi Osman Başpınar, Alper Karaca\'ya askere giderken moral vemek istediklerini belirterek, \"Bir üyemizin babasının lösemi hastası olduğunu öğrendik. Bir yakını bize ulaştı ve biz de kayıtsız kalmadık. Sloganımız \'Biz büyük bir aileyiz\' Arkadaşımızı bu hüzünlü gününde yalnız bırakmamak adına bugün yanındayız. Asker kardeşimize araçlarımızla konvoy da düzenleyeceğiz\" dedi. Grup üyelerinden Ömer Faruk Dilek ise \"Yapılan paylaşımı gördüm. Hiç tanımadığımız halde, destek olmak istedik. Yalnız olmadığını hissettirmek istedik. Koştuk geldik\" diye konuştu.