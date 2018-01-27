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(Görüntülü Haber) BABAANNESİNİN YARDIM ÇIĞLIĞI MİNİK BERAT'IN HAYATINI KURTARDI

Haber-Kamera MERSİN, (DHA) MERSİN Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ilaçlama ekibinde çalışan Serkan Yılmaz, Tarsus ilçesinde ilaçlama yaptığı esnada aniden fenalaşan 2 yaşındaki Adem Berat Şüt'un hayatını kurtardı

27 Ocak 2018 15:48

Haber-Kamera MERSİN, (DHA) MERSİN Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı\'na bağlı ilaçlama ekibinde çalışan Serkan Yılmaz, Tarsus ilçesinde ilaçlama yaptığı esnada aniden fenalaşan 2 yaşındaki Adem Berat Şüt\'un hayatını kurtardı. Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi\'nde meydana geldi. Evde oturduğu esnada torununun nefes almadığını fark eden Mesude Şüt dışarı çıkarak, korku ve telaşla yardım çığlığı attı. İlaçlama yaptığı esnada Mesude Şüt\'ün çığlıklarını duyan Serkan Yılmaz, yardıma koştu. Yılmaz, aniden fenalaşan, baygın halde nefes alamayan minik Berat\'ı hastaneye yetiştirerek hayatını kurtardı. Ateşlenerek havale geçiren minik Berat, Yılmaz\'ın insanlık görevini yerine getirmesi sonucu ölümden döndü. Kendisine emanet edilen torunu Adem Berat\'ın aniden fenalaştığını fark eden ne yapacağını şaşırdığını belirten babaanne Mesude Şüt, Torunuma bakıyordum. Annesi iğne almaya gitmişti ve bakmam için bana emanet etti. Birden bire fenalaştı. Yardım edecek birini bulmak için bağırarak dışarı çıktım. O an telaşla dışarı nasıl çıktığımı da bilmiyorum. Hiç ümidim yoktu. O an kimsem de yoktu. Dilim tutuldu. İmdadımıza Serkan kardeşimiz yetişti. Belediyenin aracıyla hemen hastaneye götürdü. Torunumun hayatını kurtardı. Bu iyiliğini hiç unutamam. Allah ondan bir kere razı olsun dedi. Olay gerçekleştiği anda ilaçlama yaptığını ve çığlık seslerini duyunca yardım etmek için koştuğunu ifade eden Yılmaz, Kucağında çocukla bir kadının feryadını duyduk. Hemen yanına gittik. Belediyemizin aracı ile çocuğu acile götürdüm. Havale geçiriyormuş. Doktorlar \'ölmek üzereymiş\' dediler. Müdahale ettiler. Çocuğun durumu iyi olduğundan emin olduktan sonra işimizin başına döndük. İnsanlık görevimi yerine getirdim diye konuştu. Hüsamettin ve Esma Şüt çifti de oğulları Adem Berat\'ın hayatını kurtardığı için Serkan Yılmaz ve Mersin Büyükşehir Belediyesi\'ne teşekkür etti.

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