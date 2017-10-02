(Görüntülü Haber) Baba-oğul ile yoldan geçen kadın, kavgada tüfekle yaralandı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da alacak- verecek nedeniyle tartıştıkları emlakçı Bekir D.\'nin ateşlediği tüfekten çıkan saçmalarla baba- oğlu ile yoldan geçen 1 kadın yaralandı.



Olay, öğleden sonra Devteşti Mahallesinde yaşandı. Kimlikleri belirlenemeyen baba ve oğlu, alacaklarını tahsil etmek için gittikleri emlakçıyı işleten Bekir D. ile tartıştı. Tartışma sırasında öfkelenen Bekir D., işyerindeki tüfekle baba ve oğluna ateş etti. Açılan ateşle baba ve oğlu ile bu sırada yoldan geçen kimliği belirlenemeyen 1 kadın yaralandı. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan 3 kişi, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polis kaçan Bekir D.\'nin yakalanması için çalışma başlattı.

