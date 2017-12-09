(Görüntülü Haber) Baba ile kızı sobadan zehirlendi

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)- NİĞDE’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 80 yaşındaki Durmuş Ali Saka ve ile kızı 50 yaşındaki Raziye Saka öldü. Bor İlçesi Karacauğur Mahallesi Karaca Sokak\'ta tek katlı evde oturan Durmuş Ali Saka ve kızı Raziye Saka’tan haber alamayan yakınları, kapıyı açarak içeri girdi. Baba ve kızı hareketsiz yatarken bulan yakınları, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, baba-kızın öldüğü tespit edildi. Baba ve kızın cesetleri Bor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.