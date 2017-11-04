(Görüntülü Haber) Aziz Sancar Vakfı'nın bisikletli gönüllüleri Finike'de (2)

TUR KEMER\'DE TAMAMLANDI



Merkezi ABD\'de bulunan Aziz-Gwen Sancar Vakfı\'nın, Türkiye\'de kırsalda yaşayan çocuklara giyim ve kırtasiye desteği amacıyla organize ettiği \'Çanakkale\'den Antalya\'ya Umut Turu\'na katılan bisikletli gönüllüler, Antalya\'nın Kemer ilçesinde turu tamamladı.



13 GÜNDE 1300 KİLOMETRE



Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz, turu Türkiye\'deki yardıma muhtaç çocukların yararına düzenlediklerini söyledi. Turun aslında ABD\'de yapılan bir kampanyanın parçası olduğunu belirten Suyabatmaz, etkinliğin gayet olumlu geçtiğini kaydetti. Suyabatmaz, tura Çanakkale\'den başladıklarını hatırlatarak, \"Çanakkale\'den tura başladık. 13 günde 1300 kilometre pedal çevirdik. Türkiye\'yi tanıtmak için tarihi ve turistik yerlere de uğradık. Çocuklar için bir umut olmak için pedal çevirdik\" dedi.



\"2014 YILINDA 700 ÇOCUĞA UMUT OLMUŞTU\"



Özellikle köylerde okuyan ve kış aylarında okula yürüyerek gidip gelen çocukların giyim ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara destek olmak amacıyla böyle bir tur düzenlemek istediklerini vurgulayan Suyabatmaz, \"Daha önce bu turu 2014\'te yaptık ve yaklaşık 700 çocuğa mont, bot gibi malzemeler ulaştırıldı. Bu sene ise binin üzerinde çocuğa yardım eli uzatılmış olacak\" diye konuştu.



Turun sonunda büyük bir farkındalık yarattıklarına inandıklarını anlatan Suyabatmaz, tur boyunca trafikte herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını ancak iki defa bisikletlerinin lastiklerinin patladığını aktardı.



Aziz-Gwen Sancar Vakıfı Başkanı Dr. Bülent Ender de Nobel ödüllü Prof.Dr. Aziz Sancar\'ın tura büyük desteği olduğunu ve kendisinin maddi anlamda da yardımda bulunduğunu kaydetti.



Toplam 6 kişilik bisikletli gruba Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel ve beraberindekiler çiçek vererek, sosyal sorumluluk kapsamında yaptıkları turdan dolayı Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül adına teşekkür etti ve belediyenin sosyal sorumluluk etkinliğiyle ilgili kendilerine tüm desteği vereceklerini söyledi.