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(Görüntülü Haber) Aziz Nesin'in oyunu "Tut Elimden Rovni" Dünya Tiyatro Günü'nde Londra'da

Celal Sönmez / Londra, 28 Mart (DHA) - Türk mizahının ustalarından Aziz Nesin?in "Tut Elimden Rovni - "Hayati bir cambazlık gösterisi" adlı oyunu, Londra'da Dünya Tiyatrolar Günü'nde yeniden sahnelendi

28 Mart 2018 14:23

Celal Sönmez / Londra, 28 Mart (DHA) - Türk mizahının ustalarından Aziz Nesin?in \"Tut Elimden Rovni - \"Hayati bir cambazlık gösterisi\" adlı oyunu, Londra\'da Dünya Tiyatrolar Günü\'nde yeniden sahnelendi.
Tut Elimi Rovni\'nin ikinci üç günlük gösterilerinin, ikinci ve üçüncü günlerinde, bugün ve yarın merkezi Londra?daki Rosemary Branch Theatre salonunda sahneleniyor.
Ada Burke ve Göktay Tosun, gösterimin ardından Dünya Tiyatrolar Günü\'ne ilişkin açıklamalarında; \"Herkesin Dünya Tiyatrolar Günü kutluyoruz; tiyatroya gönül veren herkesin dünya tiyatrolar günü kutlu olsun. Tiyatroyu yalnız bırakmayın; yaşasın tiyatro\" dediler.
Yapımcılığını Zeynep Dalkıran yönetimindeki Pan Productions?un üstlendiği 90 dakikalık oyunun yönetmenliğini Göktay Tosun yapıyor.
Ada Burke ve Göktay Tosun\'un oynadığı oyunda, Gülistan Sarbas Yönetmen Yardımcısı olarak görev alırken, Kostüm/Afiş Tasarımı da Ayşenil Şenkul üstlendi.
Akrobat bir çiftin evliliğini konu alan oyun Mela ve Rovni?den yola çıkarak tüm ikili ilişkileri \"denge\" unsuru ile birer cambaza benzetir.
Aziz Nesin yorumunda, \"Cambazlık nasıl bir denge kurmaksa, iki insanın karşılıklı ilişkilerini sürdürmeleri de aralarındaki dengeyi sağlamalarına bağlıdır. Denge bozulunca yeniden kurulamazsa, o iki kişi birbirini yok edecek, düşeceklerdir\" diyor.
Yönetmen Göktay Tosun, oyunu tanımlarken, \"Peki Mela ve Rovni\'ye ne olacak? Birbirlerinden kopup düşecekler mi yoksa bağlanıp ayakta mı kalacaklar... Peki ya sizin dengeniz yerinde mi?\" diye soruyor.
Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim Kültür Örgütü\'nün (UNESCO) yayınladığı, \"Index Translationum\" adlı dünya çeviri bibliyografyasına göre Aziz Nesin, Türkçe eser veren yazarlar arasında Orhan Pamuk, Yaşar Kemal ve Nazım Hikmet?in ardından yapıtları yabancı dillere en çok çevrilen dördüncü yazar.

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