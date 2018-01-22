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(Görüntülü Haber) Azez'deki Burseya Dağı'ndan sıcak görüntüler  (2)

  İrfan SAPMAZ (AZEZ) SURİYE (DHA)  'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Azez'deki Burseya Dağı'nda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile PKK/KCK/PYD-YPG?li arasında dün akşam saatlerinden itibaren çatışmaların yaşandığı belirtildi

22 Ocak 2018 20:53


 
İrfan SAPMAZ (AZEZ) SURİYE (DHA)  \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında Azez\'deki Burseya Dağı\'nda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile PKK/KCK/PYD-YPG?li arasında dün akşam saatlerinden itibaren çatışmaların yaşandığı belirtildi.  Azez\'deki Burseya Dağı\'nda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile PKK/KCK/PYD-YPG\'li  dün akşam saatlerinde başlayan çatışmaların devam ediyor.  ÖSO mensupları tarafından Burseya Dağı\'nda  terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG\'ye  çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Görüntülerde ayrıca Burseya Dağında bulunan PKK/KCK/PYD-YPG\'li teröristin etkisiz hale getirilme anları da yer alıyor.

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