(Görüntülü Haber) Azez'deki Burseya Dağı'ndan sıcak görüntüler

İrfan SAPMAZ (AZEZ) SURİYE (DHA) \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında Azez\'deki Burseya Dağı\'nda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile PKK/KCK/PYD-YPG?li arasında dün akşam saatlerinden itibaren çatışmaların yaşandığı belirtildi. Azez\'deki Burseya Dağı\'nda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile PKK/KCK/PYD-YPG\'li dün akşam saatlerinde başlayan çatışmaların devam ediyor. ÖSO mensupları tarafından Burseya Dağı\'nda terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG\'ye çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Görüntülerde ayrıca Burseya Dağında bulunan PKK/KCK/PYD-YPG\'li teröristin etkisiz hale getirilme anları da yer alıyor.